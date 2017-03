Gold: Entscheidung vertagt!

In unserer Analyse vom 28.03.17 Gold: erneut vor entscheidender Marke! hatten wir bereits über die charttechnische Situation des gelben Edelmetalls berichtet. Der Knackpunkt bleibt weiter die 200-Tage Linie (blau), welche aktuell bei rund 1259 US Dollar verläuft. Hier beissen sich die Goldbullen bis dato "die Zähne aus", noch konnte dieser Widerstand nicht geknackt und damit ein neues Kaufsignal generiert werden. Auch am heutigen Handelstag bewegt sich der Kurs knapp unterhalb dieser Marke und notiert zur Mittagsstunde bei aktuell 1250 USD. Wir warten deshalb weiter ab und werden erst bei einem Break (auf Handelsschlußkursbasis) aktiv.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.