Gold - Ende gut, alles gut?

Um den Goldpreis ist es derzeit nicht allzu gut bestellt. Aufgrund des starken US-Dollars sowie der weiter steigenden US-Zinsen sackte der Kurs in der letzten Handelswoche um 1,92 Prozent auf deutlich unter 1.300 USD ab. Soviel wie zuletzt Mitte Dezember 2017. Bei Anlegern macht sich entsprechend Frustration und Resignation breit. Ist es also mal wieder an der Zeit das Handtuch zu werfen?

