Gold - Einstieg, zielen und feuern!

Der Goldpreis hält sich zwar weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Kann sich aber bislang nicht über das bisherige Hoch durchsetzen. Womit immer noch die Option im Raum steht, dass Gold hier nochmal in Richtung $1335 bis $1326 abtaucht, ehe der Markt wieder nachhaltig nach Norden dreht. Im Hinblick auf die heute anstehende FED Sitzung, ist mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. Wir halten unsere Stopps weiterhin unter $1323. Solange diese Marke hält, gibt es an der imminenten Aufwärtsbewegung nichts zu bezweifeln.





Wir fassen also zusammen, die Bullen haben weiterhin die Kontrolle. Solange die $1323 nicht unterschritten werden, bleibt das nächste Ziel der Bereich von $1366 bis $1380.