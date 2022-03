Gold: Einstieg mit Discount-Strategien

Steigende Inflationsraten, Krieg in der Ukraine – auf der Suche nach sicheren Häfen haben Investoren den Goldpreis (XC0009655157) in der zweiten Märzwoche an die Marke von 2.050 US-Dollar geschoben – aktuell werden für eine Feinunze 1.925 US-Dollar gezahlt. Wer auf diesem Niveau seine Gold-Position defensiver ausrichten will oder über einen Einstieg mit Sicherheitspuffer nachdenkt, kann sein Vorhaben mit Discount-Zertifikaten umsetzen. Alle vorgestellten Produkte der SG beziehen sich auf den Goldpreis, der von der LBMA London Bullion Market Association (lbma.org.uk) täglich festgestellt wird, haben ein Bezugsverhältnis von 10:1 und werden ausschließlich in bar ausgeglichen.

Discount-Strategien mit Fälligkeit im Juni 2022

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000SD5BQR1 und einem Cap bei 1.900 US-Dollar kostet 168,03 Euro. Daraus errechnet sich ein Puffer von 4,4 Prozent und eine maximale Rendite von 10,6 Prozent p.a., sofern die Wechselkurse konstant bleiben und die Notierung am 17.6.22 auf oder über dem Cap liegt. Eine baugleiche Variante mit Wechselkurssicherung (Quanto) gibt’s unter der ISIN DE000SD5BQH2 mit einem Renditepotenzial von 9,4 Prozent p.a.

Discount-Strategien mit Fälligkeit im September 2022

Einen Puffer von 5 Prozent bringt der Discounter mit der ISIN DE000SF5Q2S0. Beim Preis von 165,12 Euro beläuft sich die Renditechance unter Annahme konstanter Wechselkurse auf 7,52 Euro oder 9 Prozent p.a., wenn das Fixing am 16.9.22 zumindest auf Höhe des Caps von 1.900 US-Dollar erfolgt. Das wechselkursgesicherte Pendant (ISIN DE000SF5Q3K5) erwirtschaftet maximal 7,1 Prozent p.a.

Discount-Strategien mit Fälligkeit im Dezember 2022

Längere Laufzeit, mehr Sicherheit: 7,8 Prozent Abschlag bietet der Discounter mit der ISIN DE000SF5Q2Y8 und einem Cap auf 1.850 US-Dollar. Bei einem Preis von 160,27 Euro sind bei konstanten Wechselkursen ca. 7,86 Euro oder 6,5 Prozent p.a. drin – unter der Bedingung, dass das Cap am Bewertungstag 16.12.22 nicht unterschritten wird. Die wechselkursgesicherte Variante mit der ISIN DE000SF5Q3P4 generiert eine Maximalrendite von 4,5 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Eine mehr oder weniger starke Beimischung von Gold diversifiziert nahezu jedes traditionelle Aktien- und Rentenportfolio. Mit Discount-Zertifikaten können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung des Edelmetalls profitieren und sich gegen leichte Kursrückgänge absichern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen