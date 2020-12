Gold – Eine letzte Korrektur?

Planbar durch Börsenzyklen – so lautete die Überschrift unserer Analyse vom 02.12. Der Goldkurs hält sich bislang minutiös an die bereits im Vorfeld bekannt gegebenen Wendetermine und bildete pünktlich am 04.12. sein entsprechendes Hoch aus. Das Setup hat sich somit bestätigt, der Goldkurs (XAU/USD) signalisierte noch am selbigen Tage erste Ermüdungserscheinungen. Sollte das temporäre Hoch von 1.848 USD nicht mehr signifikant überschritten werden, ist mit weiteren Abschlägen und einem Rückgang bis Mitte des Monats zu rechnen.





Ein Auszug vergangener Wendetermine:



- Gold Hoch 04.12., Toleranz 0 Tage

- Gold Tief 27.11., Toleranz 1 Tag

- Gold Hoch 16.11., Toleranz 0 Tage

- Gold Tief 12.11., Toleranz 3 Tage

- Gold Hoch 05.11., Toleranz 2 Tage

- Gold Tief 28.09., Toleranz 0 Tage



(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es sogar nur 2 Tage.)



Hinweis:

Innerhalb unserer Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellen weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.