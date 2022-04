Gold: Eine Etage tiefer bitte

Ein unerwartet heftiger Kursverlust ereilte den Gold-Future zur Wochenmitte und drückte die Notierungen deutlich unter 1.900 USD abwärts. Seit den aktuellen Jahreshochs zeichnet sich inzwischen eine zweite starke Korrekturwelle ab, die sogar für zweierlei Investments infrage käme.

Nach Ausbruch des Gold-Futures Mitte Februar über einen seit September 2020 bestehenden Abwärtstrend kam es zu einem regulären Kaufsignal, dieses reichte bis nahe an die Vorgängerhochs aus 2020 von 2.075 US-Dollar heran. Kurz davor drehte das Edelmetall zur Unterseite ab und begab sich in einem ersten Schritt zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt. Seit Mitte März wurde anschließend eine Gegenreaktion mit Kursen um 2.000 US-Dollar abgespielt. Die jüngsten Verluste spiegeln jetzt ganz klar den Lauf der zweiten Korrekturwelle einer klassischen 1-2-3-Konsolidierung wider, die kurzfristig in Short-Positionen verwertet werden kann.

Übergeordnetes Kaufsignal aktiv

Ein kurzfristiger Short-Einstieg in ein übergeordnetes Long-Signal ist stets mit Vorsicht zu betrachten, kurzfristige Abschläge auf 1.875 US-Dollar und darunter idealerweise auf das Niveau von 1.840 US-Dollar könnte nun folgen. Anschließend allerdings dürfte der längerfristige Aufwärtstrend wieder an Dominanz gewinnen und Gold in den Bereich von 2.700 US-Dollar aufwärts drücken können. An dieser Stelle würde sich ein längerfristiges Long-Engagement anbieten.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.897 // 1.921 // 1.957 // 1.998 US-Dollar Unterstützungen: 1.875 // 1.847 // 1.835 // 1.865 US-Dollar

Fazit

Kurzfristige Short-Positionen können sogar auf aktuellem Kursniveau eingegangen werden, Ziele sind um 1.875 und darunter 1.840 US-Dollar angesiedelt. Hierzu könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD2QT5 zum Einsatz kommen, aufgrund des intakten und übergeordneten Aufwärtstrends sollten nur kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee würde aber 36 Prozentbetragen. Ziel des Scheins läge dann bei 15,82 Euro. An die Handelsidee sollten sich aber nur sehr erfahrene Anleger herantrauen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MD2QT5

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,61 - 11,65 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.005,3379 US-Dollar

Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 2.005,3379 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.885,64 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 15,82 Euro Hebel: 15,2

Kurschance: + 36 Prozent Quelle: Morgan Stanley

