Gold: Eine Entscheidung muss jetzt her!

Der Goldpreis tendiert seit Anfang dieses Jahres überwiegend abwärts, erreichte zuletzt aber die untere Begrenzung des übergeordneten Aufwärtstrendkanals. An dieser Stelle könnten die Notierungen entweder wieder anspringen, oder aber unter den Aufwärtstrend durchrutschen.

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf beim Gold offenbart einen relativ flachen, aber eindeutigen Abwärtstrend. Der letzte markante Hochpunkt liegt bei 1.346 US-Dollar und wurde zu Beginn dieses Jahres markiert, anschließend schwenkte der Goldpreis in einen Abwärtstrend um und fiel auf 1.266 US-Dollar zurück. Da die Notierungen nun direkt auf den seit Juli 2018 bestehenden aber nur zwischengeschalteten Aufwärtstrend aufliegen, könnte der Goldpreis aus Erfahrung demnächst wieder anziehen. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein und ein weiterer Kursrutsch zu einem Trendbruch führen, würde sich eine Ausdehnung der bisherigen Korrektur breitmachen. Beide Seiten bieten ausreichend gute Handelsansätze, sobald eine Entscheidung getroffen wird.

Das Make or Break-Niveau beim Goldpreis ist die Marke von grob 1.265 US-Dollar. Unterhalb dieser wären Rückläufer zurück auf 1.238 US-Dollar zu favorisieren. Gelingt hingegen eine nachhaltige Stabilisierung, wie sie sich seit Wochen andeutet, könnte es oberhalb von 1.295 US-Dollar wieder an die übergeordnete Abwärtstrendlinie sowie das Kursniveau um 1.330 US-Dollar aufwärtsgehen. Aus technischer Sicht besitzen Bullen noch größere Vorteile, weshalb auch die Aufwärtsvariante favorisiert wird. Sollten sich die Aktienmärkte weiter abkühlen, könnten Investoren in den sicheren Hafen Gold flüchten und dem Edelmetall kurzzeitig einen deutlichen Vorteil verschaffen.

Gold (Troy Ounce - Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.287 // 1.295 // 1.309 // 1.321 Unterstützungen: 1.273 // 1.266 // 1.255 // 1.248

Für ein Direktinvestment wurde das Open EndTurboLong (WKN VS0893) herausgesucht, über das Anleger von einem Preisanstieg bestmöglich profitieren können. Mit einem Hebel von 42,02 hält der Schein bei Zieleinlauf von 1.330 US-Dollar dann eine Renditechance von 160 Prozent bereit. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1.265 US-Dollar aber noch nicht überstiegen, das entspricht im Schein einer Stoppmarke von 1,63 Euro, das Ziel liegt hingegen bei 7,46 Euro. Das CRV beträgt komfortable 4,4 zu 1. Technisch kommt ein Kaufsignal erst über dem Niveau von 1.295 US-Dollar zustande!

Strategie für steigende Kurse WKN: VS0893

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,71 - 2,72 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.247,31 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.247,31 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.277,7833 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,46 Euro Hebel: 42,02

Kurschance: + 160 Prozent Quelle: Vontobel

