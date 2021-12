Gold: Edelmetall weiter schwach!

Dem Goldpreis gelingt es nicht, sich im Bereich der 200-Tage Linie zu stabilisieren. Nachdem der Kurs am gestrigen Handelstag im Hoch bis auf 1808 US Dollar klettern konnte, rutschte die Notierung im Tief bis auf 1770 ab und löste dabei unseren StopLoss bei 1778 USD aus.



Damit wurde unsere Longposition glatt gestellt, es verbleibt ein kleiner Verlust auf unserem Tradingkonto. Nach einer Eröffnung bei 1774 USD notiert Gold zur Stunde etwas fester bei 1785, bewegt sich aber (noch) unter der 200-Tage Linie. Wir verbleiben deshalb an der Seitenlinie und warten auf ein klares Handelssignal. Dies sehen wir auf der Longseite erst wieder bei Tagesschlußkursen über der 1800er Marke.

Gold Tageschart

