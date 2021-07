Gold: Edelmetall kurz vor großem Kaufsignal?

von Manfred Ries

Goldpreis auf Wochenbasisbasis: Die Ausgangslage überzeugt auf der Long-Seite!

Von Manfred Ries

Freitag, 30. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant, die

…Rohstoffe. Und hier muss ich heute, aus aktuellem Anlass, auf den Gold-Preis (XAU/USD) zu sprechen kommen. Dieser nämlich wartet aktuell mit einer hochinteressanten Charttechnik auf. Einer Charttechnik, aus der mehr erwachsen könnte. Aktuell nämlich steht der Basiswert vor einem entscheidenden Widerstand! Die Rede ist vom bisherigen Juli-Hoch, welches sich bei 1833,91 USD fand. Käme es jetzt zu einem – gerne auch zeitnahen – Break out nach oben, so würde ich dies höchst positiv bewerten; das würde weitere Käufer in den Gold-Markt lenken. Der Gold-Preis aktuell: 1814 USD.

Am Donnerstag (einem Tag nach der US-Notenbanksitzung) wurde bereits die 200-Tagelinie nach oben übersprungen. Dieser Break out ging mit einer großen, weißen Tageskerze (grüner Pfeil) einher. Das Donnerstag-Tagesplus von 1,2 Prozent fiel so stark aus, wie seit langer Zeit nicht mehr – und ich frage mich: Ist dieser Sprung nach oben etwa der Anfang von einer größeren Story? Ich will, kann und darf es angesichts der technischen Ausgangslage nicht ausschließen!

Zum Hintergrund: Die US-Notenbank (Fed) machte in ihrer vergangenen Sitzung am Mittwoch (28.7.21) keine Anstalten, von ihrer locker-legeren Geldpolitik abzuweichen. Dies schürt einmal mehr die Furcht vor einer zunehmenden Inflation – ein gefundenes Fressen für den Gold-Preis, so dünkt mir. Klar, dass in diesem Kontext auch die Minenwerte wieder aufdrehen! Das aber ist eine andere Story – ich halte Sie auf dem Laufenden.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes und geruhsames Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch bei den Edelmetallen. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.