Gold-ETF- und -ETC-Bestände erreichen neuen Rekordstand in H1 2020

Am 7. Juli 2020 hat das World Gold Council neue Daten zu den weltweiten Gold-ETF- und –ETC-Beständen veröffentlicht.(*)

Im ersten Halbjahr 2020 erreichten die Gold-ETF- und –ETC-Bestände einen neuen Rekordstand von 3.621 Tonnen.

Allein im Juni 2020 betrug der Zufluss 104,3 Tonnen, und im ersten Halbjahr insgesamt betrug der Gesamtzufluss 724 Tonnen.

Damit waren im ersten Halbjahr 2020 die Zuflüsse in die Gold-ETFs und –ETCs höher als die Goldkäufe der Zentralbanken in 2018 und 2019 und entsprachen etwa 45% der weltweiten Goldproduktion.

Bezüglich der regionalen Verteilung der Zuflüsse ergab sich folgendes Bild:

· Nordamerika: +83,1 Tonnen

· Europa: +17.8 Tonnen

· Asien: +0,4 Tonnen

· Andere: +3,0 Tonnen.

Die Zuflüsse in die Gold-ETFs und –ETCs haben eine Reihe von Gründen

(1) Zunächst einmal steigt die Nachfrage nach Gold zu Absicherungs- und Versicherungszwecken – denn immer mehr Anleger fürchten die Folgen der Null- und Negativzins- und Geldmengenvermehrungspolitik der Zentralbanken.

(2) Zudem ermutigt die fortgesetzte Preissteigerung des Goldes sicherlich auch spekulative Investoren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Gerade institutionelle Investoren sind quasi regulatorisch gezwungen, ETFs/ETCs zu erwerben, wenn sie in den Goldmarkt einsteigen wollen.

(3) Viele Anleger sehen im Erwerb von Gold von ETFs/ETCs einen einfachen und kostengünstigen Weg, um an der Preisentwicklung des Goldes teilhaben zu können. Doch wir betonen an dieser Stelle: Das Risikoprofil von Gold-ETFs und –ETCs ist ein anderes als der Erwerb von physischem Gold. Siehe hierzu: https://www.degussa-goldhandel.de/wp-content/uploads/2020/02/degussa-marktreport-13-02-2020_2.pdf

Ausblick: Die Nachfrage nach Gold, die sich in wachsenden Beständen der Gold-ETFs und –ETCs zeigt, ist vermutlich nicht nur eine “substitutive Nachfrage”, die den Erwerb von physischem Gold durch Direktanleger „kannibalisiert“, sondern sie repräsentiert vor allem auch eine zusätzliche Nachfrage, die sich positiv auf den weiteren Verlauf des Goldpreises auswirken sollte.

Zu unseren Preiseinschätzungen des Goldpreises beziehungsweise der Edelmetallpreise siehe: https://www.degussa-goldhandel.de/wp-content/uploads/2020/05/degussa-marktreport-20-05-2020_1.pdf

-- Thorsten Polleit

