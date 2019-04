Gold: In der Defensive

Finanztrends Video zu Goldpreis



Gold hat den im letzten Oktober gestarteten Aufwärtstrend in diesem Jahrnicht fortsetzen können. Kürzlich hat das Edelmetall sogar einVerkaufssignal generiert. Während in den Schlussmonaten 2018 an denAktienmärkten die Turbulenzen zunahmen, hat Gold eine Rally gestartet.Das Edelmetall dürfte damit auch vom Bedürfnis der Anleger nach einemsicheren Hafen profitiert haben.Im laufenden Jahr hat sich die Panik am Aktienmarkt aber verzogen undist einer neuen Zuversicht gewichen, so dass Gold als Krisenalternativenicht mehr gefragt ist. Der Goldpreis hat infolgedessen in den letztenMonaten ein Top in Form einer Schulter-Kopf-Schulter ausgebildet und denkurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Mit dem jüngsten Unterschreitender Zwischentiefs aus dem März und dem April sowie dem Fall derwichtigen Marke von 1.275 US-Dollar hat das Edelmetall sogar einfrisches Verkaufssignal generiert, das andeutet, dass die weitereKonsolidierung nicht seitwärts ablaufen könnte.Der Übeltäter ist wieder einmal der US-Dollar, denn die amerikanischeDevise haussiert. Der US-Dollar-Index, der die Entwicklung gegenübereinem Basket aus sechs wichtigen Währungen misst, hat kürzlich ein neuesMehrjahreshoch erklommen. Da Gold somit für Käufer aus demNicht-Dollarraum teurer wird, gilt das als Kursbremse. Kurzfristigüberwiegen nun die Risiken – zumindest, falls nicht ein schnellerRebound über die Marke von 1.275 US-Dollar gelingt. Anleger mit einemkurzfristigen Investmenthorizont empfehlen wir, einen Teil der Positionglattzustellen. Wer eher längerfristig engagiert ist, setzt darauf, dassdie seit Jahren laufende Bodenbildung perspektivisch doch noch von einemAusbruch nach oben beendet wird.