Gold (Daily) - 200-Tages-Linie: Ein dickes Brett

200-Tages-Linie: Ein dickes Brett





Zum dritten Mal in diesem Jahr hat sich der Goldpreis zuletzt an seinen gleitenden

Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 1.255 USD) herangepirscht. Im Bereich

dieser Hürde hat das Edelmetall am vergangenen Freitag einen klassischen „shooting

star“ ausgeprägt. Dieses negative Candlestickmuster dokumentiert, dass ein Spurt über

die angeführte Glättungslinie alles andere als ein Selbstläufer wird, zumal knapp

darüber mit dem seit Juli 2016 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 1.274 USD) die nächste

nicht zu verachtende Barriere wartet. Für einen weiteren Belastungsfaktor sorgen die

quantitativen Indikatoren. Sowohl der RSI als auch der MACD weisen aktuell eine divergente

Entwicklung aus, indem die letzten Verlaufshochs nicht mehr bestätigt wurden. In dieser

Gemengelage stecken die Märztiefs bei knapp 1.200 USD einen wichtigen Rückzugsbereich

ab. Diese zurückhaltende Sichtweise passt zu dem übergeordneten Abwärtstrend seit

dem Rekordhoch vom September 2011 bei 1.920 USD, der auf monatlicher Basis aktuell

bei 1.305 USD verläuft. Ein Bruch dieser Trendlinie – gleichbedeutend mit dem Abschluss

einer großen Korrekturflagge – wird deshalb wohl erst in der saisonal besten Phase

des Edelmetalls ab August ein Thema werden.





















Gold (Daily)











































