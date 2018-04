Gold (Daily) - 1.375 USD – neues Investmentkaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":























Auf die Bedeutung der Marke von 1.375 USD für den Goldpreis hatten wir an verschiedener

Stelle bereits hingewiesen. Dies hat vor allen Dingen zwei Gründe: Zum einen wäre

im Monatschart dann eine nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation

abgeschlossen, zum anderen hat das Edelmetall in den letzten Jahren auf diesem Level

jeweils seine Jahreshochs ausgeprägt. Einen weiteren Beleg für die Bedeutung der eingangs

angeführten Schlüsselmarke liefert der Point & Figure-Chart des Goldpreises. Die Chartdarstellungsform,

welche steigende Notierungen als „x-Säulen“ und fallende Kurse durch „o-Säulen“ abbildet,

gerät aktuell in Europa etwas ins Abseits. Der Mehrwert liegt aber darin, dass das

Marktrauschen zumindest teilweise herausgefiltert und dadurch eine klare Signalgebung

begünstigt wird. Konkret befindet sich das Edelmetall in einem Aufwärtstrend, der

zuletzt allerdings bei den letzten vier Anläufen jeweils an der Marke von 1.375 USD

scheiterte. Vor diesem Hintergrund würde ein Lüften dieses Deckels für ein neues Investmentkaufsignal

sorgen und den Weg bis zu den Tiefs von 2011 und 2012 bei rund 1.520 USD ebnen.





















