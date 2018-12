Gold: Da ist das Kaufsignal!

Am gestrigen Handelstag war es soweit: Das gelbe Edelmetall konnte im Lauf des Tages deutlich zulegen und kletterte im Hoch bis auf 1266,70 US Dollar. Am Tagesende standen dann noch 1259,54 USD zu Buche. Damit wurde die besagte 200-Tage Linie (blau im Chart) überschritten und ein neues Kaufsignal generiert. Den StopLoss für den Trade platzieren wir unter das letzte Tief vom 14.12.18 auf 1230 USD. Am Freitagmittag notiert der Goldpreis aktuell bei 1257,90 USD.

Wir wünschen allen Lesern an dieser Stelle schon mal besinnliche Weihnachtstage



Gold Tageschart







