Gold: Da ist das Kaufsignal!

Jetzt ist es soweit! Wie bereits mehrfach in den letzten Handelstagen berichtet, warteten wir auf das entsprechende Einstiegssignal. Der Goldpreis kann aktuell bis auf 1269 US Dollar im Hoch klettern und dabei ein neues Kaufsignal generieren. Der Bruch der vielbeachteten 200-Tage Linie (blau) scheint damit vollzogen, weshalb wir uns nun neu mit einer Longposition im Markt platzieren. Den StopLoss zur Verlustbegrenzung platzieren wir knapp unter die letzten Tiefs auf 1239 US Dollar. Zur Stunde notiert Gold bei 1264 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.