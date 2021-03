Gold Chartanalyse: Ringen um den SMA20

Trend des Tagescharts: Abwärts

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit April 2020 bei einem letzten Kurs von $1.731. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Aus der Korrektur vom Allzeithoch bei $2.089,2 hat sich durch die jüngste Entwicklung ein kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Im letzten Tief bei $1.673 wurde eine markante Unterstützungszone getestet, aus welcher sich der Goldpreis leicht erholen konnte.

Während der vergangenen Woche ist der Kurs in einer geringen Schwankungsbreite mit dem SMA20 leicht abwärts gelaufen.

Goldpreis Chartanalyse: Eine Seitwärtsphase über der Unterstützungszone bleibt wahrscheinlich (Chart: TradingView

CFD Trading Signale jetzt 14 Tage testen >>

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Aktuell ringt der Gold-Futures mit dem SMA20 um eine Entscheidung. Die nahen Widerstände liegen unter der Marke von $1.800 und deuten abwärts. Lediglich ein Anstieg über den SMA200 würde die Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends in Aussicht stellen.

Ein kurzer Schub unter die graue Zone könnte durch Käufe auf diesem Level abgefangen werden. Bei deutlichen Schlusskursen darunter würde das Vertrauen in den Goldpreis jedoch weiter sinken. Fallende Kurse hätten im letzteren Fall ihr Ziel in der Region von $1.600, eine nächste Unterstützung liegt am Hoch aus 2019.

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)