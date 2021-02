Gold Chartanalyse: Pullback an die Widerstände

Trend des Tagescharts: Abwärts

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit März 2020 bei einem letzten Kurs von $1.822. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Die anfängliche Korrektur vom Allzeithoch bei $2.089,2 entwickelt sich mit dem Bruch nach unten zu einem kurzfristigen Abwärtstrend.

Nach dem Ausbruch aus den Trendlinien nach unten hat der Goldpreis in der vergangenen Woche die Widerstandszone am Septembertief noch einmal angelaufen.

Goldpreis Chartanalyse: Pullback an das Widerstandscluster (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Mit dem nun erfolgten Pullback an das Widerstandscluster wird eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich.

Was weiterhin gegen eine Erholung spricht: Der Kurs hat am Kreuzungspunkt der Trendlinien wieder nach unten gedreht, was die Widerstandszone bestätigt. Die nächste Unterstützungszone für fallende Kurse liegt im Bereich um $1.690.

Diese Anzeichen würden zumindest eine Stabilisierung stützen: Der Bruch nach unten wurde relativ früh an der Kursmarke um $1.800 abgefangen. Sollte diese Unterstützung halten, wäre auch eine Seitwärtsphase möglich, die sich durch die Widerstandslinie schiebt.

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)