Gold Chartanalyse: Neue Aufwärtsdynamik

Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts

Goldpreis Chartanalyse: Kurze Einordnung im Rückblick

Aus der Korrektur vom Allzeithoch bei $2.089,2 hat sich eine kurzfristige Abwärtstrendstruktur gebildet. Die Anfang April gestartete Zwischenerholung wurde am Widerstand um $1.900 in einer starken Korrekturbewegung vom Juni-Hoch aus zurückgewiesen. Die Erholungsversuche aus Juli und August sind im Bereich von $1.840 gescheitert. Nach dem Test der Unterstützungszone im Tief bei $1.677 konnte der Gold-Future wieder nach oben drehen. Auch diese Bewegung ist Anfang September im Kursbereich um $1.840 zum Erliegen gekommen.

Vom Septembertief bei $1.721 hat sich im jüngsten Verlauf eine Zwischenerholung an die nah zusammenliegenden gleitenden Durchschnitte ergeben, die in der Vorwoche eindrucksvoll zurückgewonnen wurden. In der vergangenen Woche hat sich diese Dynamik fortgesetzt und auch den Widerstand im Kursbereich um $1.840 überwunden, der sich nun als Unterstützung präsentieren kann.

Goldpreis Chartanalyse: Erholung setzt sich über $1.840 fort (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung des Goldpreises?

Die Zwischenerholung hat nach einigem Ringen die gleitenden Durchschnitte und wichtige Kursmarken zurückerobert. Damit liegt jetzt eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur vor.

Auf der Oberseite bilden nun die Kursbereiche um $1.900 und $1.970 die nächsten Ziele, an denen sich Widerstand zeigen kann. Die Unterseite hat die Marken von $1.840 und $1.800 als nahe Unterstützung. Hier würde ein erneuter Bruch die breite Seitwärtsbewegung zwischen $1.690 und $1.900 fortsetzen.

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.

Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende)

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)