Gold-Calls in Stuttgart gefragt

Am Morgen kaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call auf Varta (WKN DF4S5M). Für die Varta-Aktie geht es heute um 6,1 Prozent auf 78,50 Euro gen Süden. Damit sind die Kursgewinne der letzten Woche auf zwischenzeitlich über 89 Euro wieder passé.



CP5Z1N). Auch hier sind in überwiegender Mehrheit Käufer unterwegs. Für Gold ist es ein denkbar guter Wochenstart: Der „sichere Hafen“ legt heute 2,4 Prozent zu und steuert damit nicht nur auf den größten Tagesgewinn seit sieben Monaten zu, sondern klettert in US-Dollar auch auf den höchsten Stand seit sieben Jahren.



Bei Optionsscheinen handeln die Anleger an der EUWAX einen Call auf Apple (WKN MC517A). Hier zeigt sich am Montag ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Die Apple-Aktie notiert derweil bei rund 279 Euro 3,5 Prozent im Minus.