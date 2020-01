Gold-Calls mit 96%-Chance bei Kursanstieg auf 1.611$

Wegen der Sorge um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus starteten die asiatischen Aktienmärkte mit deutlichen Minuszeichen in die neue Handelswoche, was sich in weiterer Folge auch auf die europäischen Börsen auswirkte, die ebenfalls im Minus eröffneten. Wie in solchen Fällen häufig zu beobachten, legte der Goldpreis in seiner Funktion als „Sicherer Hafen“ deutlich auf bis zu 1.580 USD zu.

Kann der Goldpreis in den nächsten Wochen seine Aufwärtsbewegung zumindest auf sein am 8.1.20 bei 1.611 USD verzeichnetes Mehrjahreshoch fortsetzen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.550 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf den Goldpreis mit Basispreis bei 1.550 USD, Bewertungstag 1.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000GA8Y3H4, wurde beim Goldpreis von 1.576,46 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,103 USD mit 4,29 – 4,32 Euro gehandelt.

Kann der Goldpreis in spätestens einem Monat auf 1.611 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,05 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.542,413 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.542,413 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HZ5XKV7, wurde beim Goldpreis von 1.576,46 USD mit 3,18 – 3,19 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis der Anstieg auf die Marke von 1.611 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 6,25 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.528,267 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.528,267 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UD2C053, wurde beim Goldpreis von 1.576,46 USD mit 4,41 – 4,42 Euro quotiert.

Bei einem Goldpreisanstieg auf 1.611 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 7,50 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek