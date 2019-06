Gold-Calls mit 78%-Chance bei Kursanstieg auf 1.420$

Wegen des ungelösten Handelsstreites zwischen den USA und China, der in Aussicht stehenden Zinssenkung in den USA, sowie Rezessionsängsten legte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) in den vergangenen Wochen deutlich zu. Nachdem der Goldpreis nach dem Abschuss einer US-Drohne über dem Iran den langjährigen Widerstand im Bereich von 1.350 USD überwinden konnte, erreichte er am 20.6.19 im Bereich von 1.386 USD den höchsten Preis innerhalb der vergangenen fünf Jahre.

Für Anleger, die sich den bullishen Prognosen jener Experten anschließen wollen, die von einer Fortsetzung der Goldpreisrally ausgehen, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.370 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.370 USD, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000SR1CY24, wurde beim Goldpreis von 1.379 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,129 USD mit 3,64 – 3,65 Euro gehandelt.

Kann der Goldpreis seine Rally im Verlauf des kommenden Monats auf 1.420 USD ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,56 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.329,593 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.329,593 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HZ0E7M2, wurde beim Goldpreis von 1.379 USD mit 4,50 – 4,51 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis der Anstieg auf die Marke von 1.420 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 8,01 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.308,396 USD

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.308,396 USD, BV 0,1, ISIN: DE000GA35Z51, wurde beim Goldpreis von 1.379 USD mit 6,41 – 6,42 Euro quotiert.

Bei einem Anstieg des Goldpreises auf 1.420 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 9,92 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek