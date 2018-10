Gold-Calls mit 104%-Chance bei Anstieg auf 1.250$

Nachdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) vom April 2018 bis August 2018 von 1.350 USD um 13 Prozent auf bis 1.174 USD nachgab, trat er in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 1.180 bis 1.200 USD ein. Mit dem Ausbruch aus der Tradingrange generierte der Goldpreis am 11.10.18 ein Kaufsignal. Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht nun die Chance auf einen Kursanstieg auf 1.236 USD, der sich in weiterer Folge auf 1.265 USD ausweiten könnte.

Wenn der Goldpreis innerhalb des nächsten Monats den Widerstand bei 1.236 USD überwinden kann, um danach auf 1.250 USD anzusteigen, dann werden die nachfolgend präsentierten Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.220 USD

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.220 USD, Bewertungstag 19.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000MF7HHQ9, wurde beim Goldpreis von 1.217 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,158 USD mit 2,26 – 2,27 Euro gehandelt.

Legt der Goldpreis im Verlauf des kommenden Monats auf 1.250 USD zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,43 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.187 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.187 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UX7DL42, wurde beim Goldpreis von 1.217 USD mit 2,66 – 2,67 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis der Anstieg auf die Marke von 1.250 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 5,44 Euro (+104 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.181,52 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.181,52 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ2F610, wurde beim Goldpreis von 1.217 USD mit 3,15 – 3,16 Euro quotiert.

Bei einem Goldpreisanstieg auf 1.250 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,95 Euro (+88 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek