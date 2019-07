Gold: Bullen sticheln wieder

Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank heute Abend um 20:00 Uhr präsentiert sich der Goldpreis merklich fester. Dies könnte ein Indiz für eine Enttäuschung der Markterwartungen sein, wenn die FED jetzt nicht liefert - spannender könnte es Ende Juli nicht werden.

So kurz vor dem nächsten und entscheidenden Zinsentscheid der US-Notenbank greifen Anleger bei Gold zu und hievten den Preis für eine Unze an die Vorwochenhochs rauf. Dabei könnte nun die zugrunde liegende Dreiecksformation regelkonform aufgelöst werden (Trendfortsetzungsmuster) und weiteres Kurspotenzial auf frische Jahreshochs freisetzen. Dafür aber muss FED-Chef Jerome Powell die Märkte enttäuschen, anderenfalls erleben Aktien einen merklichen Kursschub, wodurch der sichere Hafen Gold wieder uninteressanter wird. Sorge bereitet im Kursverlauf seit dem Ausbruch über das Niveau von. 1.400 US-Dollar derzeit nämlich der letzte Peak auf 1.449 US-Dollar. Sollte der Goldpreis im heutigen Handel auf der Stelle drehen, könnte hieraus nämlich eine astreine SKS-Formation als Trendwendesignal entstehen und zu einem Rücklauf auf das Ausbruchsniveau führen.

Auf den ersten Blick offenbart der Kursverlauf weiteres Aufwärtspotenzial beim Edelmetall, oberhalb von 1.440 US-Dollar dürfte ein Kursanstieg an die Jahreshochs von 1.449 US-Dollar bevorstehen. Dieses Szenario sollte trotz der bullischen Signallage vor dem Hintergrund des FED-Zinsentscheides aber mit Vorsicht genossen werden. Übergeordnet und auf mittelfristiger Basis steht ein Kursanstieg an 1.550 US-Dollar als Ziel fest. An diesem Long-Szenario können Investoren sehr gut über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR2MSL partizipieren. Sollte der Goldpreis hingegen unter die Unterstützungsmarke von 1.400 US-Dollar zurückfallen, kämen direkte Abgaben auf den darunter gelegenen Support bei 1.366 US-Dollar ins Spiel. Technisch könnte sogar ein Rücklauf auf das Ausbruchsniveau sowie die letzte Abwärtstrendlinie um 1.330 US-Dollar innerhalb des seit August letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrendkanals eintreten. Dieses Niveau stellt im Übrigen ein strategisches Kaufniveau dar.

Gold (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.433 // 1.440 // 1.449 // 1.460 Unterstützungen: 1.415 // 1.405 // 1.400 // 1.385

Fazit

Der vorgestellte Open End Turbo Long Schein mit der WKN SR2MSL sollte erst bei einem Kursanstieg von mindestens von 1.440 US-Dollar zum Einsatz kommen. Als übergeordnete Zielmarke wird das Niveau von 1.550 US-Dollar favorisiert, das entspricht im Zertifikat bei einem Hebel von 30 eine potenzielle Renditechance von 200 Prozent. Als Zielhorizont im Schein ergibt sich dadurch ein Wert von 14,03 Euro, das Stopp-Niveau gemessen am Basiswert ist noch unterhalb von 1.400 US-Dollar und somit 0,57 Euro im Schein anzusetzen. Erst sollte aber der FED-Zinsentscheid abgewartet werden, damit eine eindeutige Tendenz abgeleitet werden kann.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC22WV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,16 - 4,17 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.383,947 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.383,947 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.431,6350 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 14,03 Euro Hebel: 30,67

Kurschance: + 200 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

