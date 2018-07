Gold: Boden gefunden?

Nach einem kräftigen Kursrutsch hat Gold beim Zwischentief aus demletzten Dezember einen ersten Halt gefunden. Kann das die Basis für denBoden darstellen? Seit Anfang April ist der Goldpreis kräftig abgesackt.Dahinter steckt die These, dass die USA als Gewinner aus den selbstentfachten Handelskonflikten hervorgehen. Aktuell strotzt dieamerikanische Wirtschaft vor Kraft, das Wachstum im zweiten Quartalkönnte um die 4 Prozent betragen haben.Die Dynamik in der Industrie war, anders als in Europa oder China,zuletzt wieder zunehmend. Das hat die FED auf den Plan gerufen, dienicht nur den Leitzins im laufenden Jahr um zwei Mal 25 Basispunkteangehoben hat, sondern auch noch zwei weitere Schritte bis Ende Dezemberin Aussicht gestellt hat. Damit ist die Normalisierung der Geldpolitikin den USA deutlich vorangeschritten. Das stärkt das Vertrauen und –gerade in Verbindung mit einem dynamischen Wachstum – auch den US-Dollar.Aus dieser Position der Stärke heraus könnte sich die Regierung Trumpauch in den Handelskonflikten durchsetzen, oder zumindest der relativeGewinner in einem Wettbewerb der Verlierer werden. In jedem Fall suchendie Anleger derzeit eher Zuflucht im US-Dollar als im Gold, steigendekurzfristige und wieder relativ hohe langfristige Zinsen sind dabei eingutes Argument. Eine Trendumkehr scheint aktuell nicht in Sicht. FürGold gibt es dennoch perspektivisch die Chance, dass Trump den Bogenüberspannt.Seine expansive Fiskal- und restriktive Zollpolitik könnte angesichtsstark ausgeschöpfter (Personal-) Kapazitäten die Inflation explodierenlassen. Dann dürften die Anleger den US-Dollar fallen lassen wie eineheiße Kartoffel und das Edelmetall wieder stärker als sicheren Hafenansteuern. Sollte sich dieses Szenario abzeichnen, winkt Gold nicht nurdie Bodenbildung, sondern sogar ein neuer dynamischer Aufwärtstrend.Noch ist allerdings offen, ob es soweit kommt.