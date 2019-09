Gold im Boden bietet Sicherheit

Einem Goldhändler wurde der Geschäftsbetrieb eingestellt. Anleger werden jetzt zittern

Unseriöse Goldhändler gibt es. Dies zeigt der jüngste Fall. Aus den angeblichen Beständen sollen 1,9 Tonnen Gold fehlen und der Geschäftsführer wurde festgenommen. Und es besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges. So ein Skandal erschüttert natürlich die Anleger.





Beim Investment in Goldgesellschaften, die das Gold im Boden besitzen, kann das nicht passieren. Allerdings sollte der Investor auch genau schauen, was er sich ins Depot holt. Lage der Projekte, Management, finanzielle Situation sind zu prüfen. Gesellschaften, die seit Jahren erfolgreich produzieren und zudem Dividenden zahlen, bieten Sicherheit.







Caledonia Mining gehört zu diesen Unternehmen. Dessen Blanket-Mine in Simbabwe, ein Teil davon gehört einheimischen Investoren, produziert erfolgreich. Eine wachsende Goldproduktion ist das erklärte Ziel von Caledonia Mining. Im zweiten Quartal wurden 12.712 Unzen Gold produziert, damit um 6,4 Prozent mehr als im ersten Quartal 2019 – sowie ein Bruttogewinn von sieben Millionen US-Dollar (37 Prozent mehr als im Vorjahresquartal).







Aber auch Goldunternehmen, die noch nicht produzieren, können manchmal mit besonderen Highlights punkten. So etwa Ximen Mining. Zu 100 Prozent an drei Edelmetallprojekten in British Columbia beteiligt, hat Ximen Mining mit den Bohrergebnissen seines Gold Drop-Projektes die Fachwelt aufhorchen lassen. Denn es konnten 129 Gramm Gold und 1154 Gramm Silber pro Tonne Gestein in nur 20 Metern Tiefe ausgemacht werden. Beim Treasure Mountain Silver Projekt wurde mit den Bohrungen begonnen. Bei der Kenville-Goldmine soll noch zum Jahresende der erste Doré-Barren gegossen werden.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Ximen Mining.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/