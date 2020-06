Gold nach dem Ausbruch: Aussichtsreiche Long-Hebelprodukte

Nach einigen erfolglosen Versuchen, den Widerstand bei 1.760 USD zu überwinden, gelang dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) nun endlich der Sprung über diese wichtige Chartmarke. Etabliert sich der Goldpreis oberhalb von 1.760 USD, dann könnte laut Analyse von www.godmode-trader.de ein baldiger Anstieg auf 1.800 bis 1.850 USD eintreten. Erst unterhalb von 1.715 USD würde sich die charttechnische Situation wieder eintrüben.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis, der sich derzeit bei 1.774 USD befindet, in den nächsten Wochen zumindest in Kürze zumindest auf die Mitte des Zielbereichs im Bereich von 1.825 USD erhöhen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.736,439 USD

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.736,439 USD, BV 0,1, ISIN: DE000CL9HN21, wurde beim Goldpreis von 1.774 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 3,63 – 3,65 Euro taxiert.

Gelingt dem Goldpreis ein Anstieg auf 1.825 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 7,87 Euro (+116 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.720 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.720 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH1MG47, wurde beim Goldpreis von 1.774 USD mit 4,88 – 4,90 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg des Goldpreises auf 1.825 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 9,29 Euro (+90 Prozent) befinden.

Faktor Long-Zertifikat

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Goldpreisanstieg unmittelbar fortsetzen wird, könnte auch eine Investition in Faktor-Long-Zertifikate mit täglich angepasster Hebelwirkung interessant sein, wie beispielsweise in das Morgan Stanley-Long-Zertifikat (ISIN: DE000MC3FQJ1) interessant sein, das Anleger mit 15-facher Hebelwirkungen an den Kursbewegungen partizipieren lässt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek