Gold: Auf Widerstand gestoßen

Gold beißt derzeit charttechnisch auf Granit. Widerstände, abgeleitet aus einer fallenden Gerade früherer Hochs und einer horizontalen Hürde, stehen den Notierungen im Weg. Auch die 200-Tage-Linie befindet sich in diesem Bereich. Solange Gold nicht über 1263/64 US-Dollar notiert, sind tiefere Ziele denkbar.

Seit Mitte letzten Jahres lassen sich die erreichten Hochs von Gold mit einer fallenden Gerade um aktuell 1263 US-Dollar verbinden. An der vor allen in den ersten Monaten mehrfach getesteten Oberseite befindet sich der Goldpreis in diesen Tagen erneut. Zuvor stieg er im ersten Anlauf auf ein Hoch bei 1264 US-Dollar an, fiel bis an die Marke von 1200 US-Dollar zurück und wagte sich im zweiten Anlauf erneut bis in den zuvor markierten Bereich vor. Hier geht es für die Notierungen derzeit aber nicht mehr voran, wobei dem Goldpreis auch die 200-Tage-Linie bei 1257 US-Dollar im Weg stehen kann. Scheitert das Edelmetall an den vor ihm stehenden Hürden um 1263/64 US-Dollar, so könnte es den Rückweg bis zum Tief von Mitte Dezember bei 1123 US-Dollar antreten müssen, wobei sich um 1200 US-Dollar eine bedeutende Unterstützung befinden kann. Verworfen werden kann das Szenario beim nachhaltigen Überschreiten des genannten Widerstandsbereichs, so dass sich eine bewusst enge Absicherung anbietet.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SE5EFL) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 9,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 8,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über den im Chart dargestellten Widerständen im Basiswert bei 1270 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 10,74 Euro. Nach unten könnte sich ein Ziel um 1123 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Strategie beträgt dann 7,6 zu 1.