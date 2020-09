Gold – Auf dem Weg zum Jahreshoch?

Nach dem vorangegangenen Abwärtsimpuls mit Reaktionstief am 12.08. ging Gold in eine eher seitwärts gerichtete Phase über.

In unserer Zyklenanalyse haben wir den 09.09. als erneutes Reaktionstief und Wendetermin berechnet. Der Wendepunkt ist mit einer Toleranz von genau einem Tag eingetroffen.

Zu diesem Zeitpunkt lag der Goldkurs über dem unteren Begrenzungsniveau von 1902,91 USD (untere blaue Zone).

Bereits im Vorfeld hatten wir diesen Bereich als mögliche Akkumulation von Long-Positionen identifiziert, was unser Setup weiter bestätigte.

Im Anschluss erfolgte dann die besagte Aufwärtsbewegung. Hier kam es zu Eindeckungen der Shorts und dem Aufbau von Long-Positionen, was mit der entsprechenden fachlichen Erfahrung sehr schön beobachtet werden konnte.

Der prognostizierte Wendetermin mit anschließend starkem Aufwärtsimpuls konnte neben einem guten Chance-Risiko-Verhältnis erstklassig für einen neuen Longeinstieg genutzt werden.

Aktuell entfaltet sich der erwartete Long-Impuls sehr gut und peilt das obere Begrenzungsniveau von 1992,63 / 2015,65 USD an.

Bei einem sauberen Durchstich durch die Marke 2015,65 USD mit Anschlusskäufen sind Preise bis zu einem Allzeithoch und darüber denkbar.

