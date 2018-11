Gold: Auf dem Sprung

Noch sind die Erholungstendenzen bei Gold nicht besonders dynamisch,aber im Trend geht es zumindest seit dem markanten Augusttief nach oben.Die fragile Gesamtlage könnte das Edelmetall wieder stärker in den Fokusrücken. Während der US-Aktienrally im Sommer ist Gold stark unter Druckgeraten. Angesichts eines wieder stärkeren US-Dollars, steigenderUS-Zinsen und eines bullishen Aktienmarktes schien das Edelmetall alsBeimischung obsolet.Doch diese Sichtweise scheint nun zu bröckeln. Am Aktienmarkt geht es imHerbst erheblich turbulenter zu. Die volkswirtschaftlichenRahmenbedingungen haben sich eingetrübt, Risiken wie der Brexit und dasAusscheren Italiens aus dem europäischen Stabilitätspakt rücken stärkerin den Vordergrund. Gold ist vor diesem Hintergrund eine kurzfristigeBodenbildung mit einem moderaten Aufwärtstrend gelungen. GrößerenZuwächsen steht die amerikanische Zinsstraffungspolitik aber im Momentnoch im Weg. Sollten sich die Turbulenzen am Aktienmarkt allerdingsfortsetzen, stellt sich die Frage, ob die FED tatsächlich unbeirrtweiter an der Zinsschraube dreht. Sofern sie wieder vorsichtigerkommuniziert und dann auch handelt, könnte das ein größeres Comeback vonGold einleiten.