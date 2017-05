Gold – des Anlegers Liebling

Die überraschende Einigung zwischen China und den USA bei einigen Handelsfragen ist positiv für das Wirtschaftswachstum und damit für Rohstoffe – Kupfer und auch Gold sollten profitieren

100 Tage wurden für Handelsgespräche angesetzt. Sie begannen mit einem Treffen zwischen Donald Trump und dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, ein wie der US-Präsident verlauten ließ "großartiger Kerl". Die Handelserleichterungen drehen sich erst mal um Rindfleisch aus den USA und gekochtes Geflügel aus China sowie acht weitere Bereiche wie Flüssiggas.

Interessant ist auch die Zusage der USA beim Projekt "Neue Seidenstraße" mitzuwirken. Dieses Projekt wird einen riesigen Bedarf an Infrastruktur hervorbringen. Für die Nachfrage nach Industriemetallen wird dies nur gut sein. Unternehmen wie Vanstar Mining Resources (ISIN: CA92209L1094; WPKN: A2DM1X), die aussichtsreiche Projekte im Industriemetall- wie auch Edelmetallbereich besitzen, könnten die Gewinner sein. Als spekulative Depotbeimischung könnte sich daher Vanstar mittel- bis langfristig durchaus lohnen.

Dass Vanstar kein unbeschriebenes Blatt in der Branche mehr ist, zeigt das Interesse größerer Konkurrenten. So hat Iamgold eine Option auf bis zu 80 Prozent an dem Gold-Projekt Nelligan im Herzen Quebecs erworben. Derzeit führt Iamgold dort Bohrungen durch. Auf der historischen Goldliegenschaft wurden bereits fünf Goldzonen ausgemacht. Bohrungen ergaben beispielsweise sechs Gramm Gold pro Tonne Gestein über neun Meter.

In unmittelbarer Nähe des Nelligan-Projekts besitzt Vanstar noch die Gold-Liegenschaften Miron und Emile. Diese Gebiete grenzen westlich und östlich an die Grenzen von Nelligan. "Wir verfolgen dort zwei Stufen der Explorationsarbeiten", erklärt Vanstar-CEO Guy Morissette. In einer ersten Phase sollen dort geologische und geophysische Untersuchungen voran gebracht werden. Wenn von Interesse, könnten auch durch Grabenziehungen Proben genommen werden. "In der zweiten Phase sollen 3000 Meter Bohrungen niedergebracht werden", sagt Morissette. Alles zusammen will sich Vanstar das 575.000 Dollar kosten lassen.

Die Basismetallseite bearbeitet Vanstar Mining unter anderem auf der Lac Bacon-Liegenschaft in der Nunavik-Region in Quebec. Hohe Kupfer-, Gold- und Silbergehalte sowie Uran weist das Gebiet auf. Es besteht aus 23 Claims und erstreckt sich über 1100 Hektar Land. Das Projekt befindet sich 170 Kilometer nördlich von Schefferville im Labrador Trough. Intensive Explorationsprogramme wurden bereits früher vor allem bezüglich Kupfer durchgeführt.

Morissette und sein Team könnten mit der Suche nach Gold und Industriemetallen durchaus richtig liegen. Denn die wachsende Mittelschicht in China dürfte nicht nur den Hausbau und die Autoproduktion ankurbeln, sondern auch vermehrt Gold kaufen. Denn der sichere Hafen Gold gewinnt in diesen unsicheren Zeiten überall an Bedeutung.

Dass kein Land an China einfach so vorbeischauen kann, ist wohl auch der Grund für Trumps Kuschelkurs. Der chinesische Markt soll, so möchte es der US-Präsident, sich mehr für US-Produkte öffnen – da geht es immerhin um rund 1,3 Milliarden Menschen mit einer ständig zunehmenden Kaufkraft. Die erweiterten wirtschaftlichen Möglichkeiten durch das neue Handelsabkommen werden sich auch auf die Rohstoffnachfrage und damit auf die Rohstoffpreise auswirken. Dies kommt zum erwähnten Seidenstraße-Projekt noch hinzu. Nicht zuletzt das Konjunkturmetall Kupfer dürfte von dieser Entwicklung profitieren und positive Auswirkungen auf die Bewertung von Firmen wie Vanstar haben.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.