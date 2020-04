Gold bei den Anlegern sehr gefragt

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen heute sehr stark verbriefte Derivate auf Gold, beziehungsweise in der Goldförderung aktive Unternehmen. Ein Call-Optionsschein (WKN MC4XLX) auf Gold wird von den Anlegern heute ausschließlich gekauft. Laut Auskunft unseres Händlers liegt in dem Call-Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Der Goldpreis ist in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen. In Euro wird eine Feinunze (31,1 Gramm) gegenwärtig bei 1.720 Euro gehandelt – so teuer war Gold in Euro noch nie!





Der Goldförderer Barrick Gold profitiert von einem steigenden Goldpreis. Auch die Anleger wollen daran partizipieren und kaufen einen Call-Optionsschein auf Barrick Gold (WKN KA5PH4). Im Jahr 2018 waren Barrick Gold und Newmont Mining die weltweit größten Goldförderer mit einer Jahresproduktion von jeweils 5,7 Millionen Unzen. Die Aktie von Barrick Gold notiert heute um mehr als sieben Prozent höher und markiert damit bei 21,97 Euro ein neues 52-Wochenhoch.Ein Knock-out Call auf Tesla wird heute von den Anlegern ausschließlich verkauft (WKN KB05HY). Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die Aktie konnte sich von ihrem März-Tief bei etwa 330 Euro ordentlich erholen und notiert heute mit mehr als 20 Prozent im Plus bei 627 Euro.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.