Gold: Anleger gehen auf Nummer sicher

Bei fallenden Aktienmärkten strukturieren Anleger gerne ihre Depots etwas um und gehen vorzugsweise in Edelmetalle, wie Gold. Dieser Rohstoff notiert zum Ende dieser Handelswoche deutlich fester und kratzt an der Marke von 1.300 USD.

Hierdurch könnte durchaus ein gewisser Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt werden, aber nur fortgesetztes Kaufinteresse kann tatsächlich zu einem merklichen Aufschwung dem edelsten aller Metalle verhelfen. Aus fundamentaler Sicht befeuert der Handelsstreit zwischen den USA und China - insbesondere bei seltenen Erden - einen Wertzuwachs bei Gold. Ein Long-Investment für die kommenden Handelswochen könnte sich durchaus lohnen, der in dieser Woche vollzogene Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres sowie der intakte Trendkanal seit Sommer letzten Jahres lassen Bullen in einem merklich besseren Licht dastehen, als Verkäufer.

Streng genommen wurde der diesjährige Abwärtstrend in dieser Woche auf der Oberseite erfolgreich aufgelöst und bietet auf kurzfristiger Basis gute Handelsansätze. Kursgewinne oberhalb der runden Marke von 1.300 US-Dollar könnten zunächst an den nächst größeren Widerstand bei 1.321 US-Dollar heranreichen. Spätestens ab 1.330 US-Dollar dürften sich jedoch wieder Verkäufe bemerkbar machen, in diesem Bereich verläuft nämlich ein langfristiger Abwärtstrend. Für mittel- bis langfristig entscheidende Kaufsignale müsste das Widerstandsband zwischen 1.346 und 1.366 US-Dollar geknackt werden. Sollte die in dieser Woche aufgebaute Kerze allerdings zum Ende dieses Tages doch noch in sich zusammensacken und der Goldpreis mindestens auf 1.280 US-Dollar zurückfallen, bliebe nichts weiter als ein eindeutiges Fehlsignal - wie es bereits vor zwei Wochen der Fall war - übrig.

Gold (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.300 // 1.310 // 1.321 // 1.330 Unterstützungen: 1.287 // 1.275 // 1.266 // 1.243

Fazit

Für einen Long-Einstieg sollte sich ein Wochenschluss über dem Niveau von mindestens 1.290 US-Dollar abzeichnen. Nur dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Kursanstieg zurück auf den Abwärtstrend bei grob 1.330 US-Dollar merklich an. Über das Open EndTurboLong (WKN MF8ZA2) können Anleger mit einem Hebel von 39,7 von einem Preisanstieg profitieren. Die mögliche Renditechance wurde auf 90 Prozent berechnet, das CRV liegt entsprechend bei einem Verhältnis von 3 zu 1. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an, dieser kann im Basiswert um das Niveau von 1.290 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,04 Euro. Das maximale Ziel beim Schein liegt bei 5,63 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF8ZA2

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,94 - 2,95 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.266,25 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.266,25 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.296,5450 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,63 Euro Hebel: 39,7

Kurschance: + 90 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

