Gold-Anhänger wittern Morgenluft

Die Warnung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor zu großen Hoffnungen auf stark sinkende Leitzinsen hat den Goldpreis im Wochenverlauf etwas korrigieren lassen. Im Vergleich zu dem steilen Anstieg zuvor ist der jüngste Rückgang aber kaum der Rede wert.

Beginnend mit Ende Mai an war die Feinunze in der Spitze um über 12 Prozent auf rund 1.440 US-Dollar gestiegen. Damit erreichte der Preis des Edelmetalls den höchsten Stand seit Mai 2013. Allein das zeigt schon, welch schwere Zeiten die wirklich treuen Goldanleger in den vergangenen Jahren durchlebt haben.

Dass nun Hoffnung auf ein echtes Gold-Comeback besteht, liegt laut Analysten vor allem an den kräftigen Zuflüssen von Anlegergeldern in börsengehandelte Gold-Fonds. Diese preistreibende Nachfrage wird ausgelöst durch einen schwächeren US-Dollar, die gesunkenen Realzinsen sowie die anhaltenden politischen Unsicherheiten bezüglich des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Gold gilt eben immer noch als äußerst beliebte Fluchtwährung.

Edelmetall-Aktien mit eingebauter Hebelwirkung

Bei wikifolio.com spekulieren die Trader selten direkt auf die Entwicklung des Goldpreises. Vielmehr legen sie sich starke Goldaktien ins Depot, deren Unternehmensgewinne meist von der Höhe des Goldpreises abhängen. Erstklassige Goldminen gelten daher auch als „gehebelte Gold-Investments“. Die Aktie von Barrick Gold etwa, dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten, hat sich in den ersten Juni-Wochen um bis zu 40 Prozent verteuert. Das Unternehmen war zuletzt durch ein Joint-Venture mit Newmont Goldcorp sowie die geplante Übernahme von Acacia Mining in den Fokus der Marktteilnehmer gerückt.

In dem seit 2014 bestehenden wikifolio Instinkt pur von Sven Brucklacher ( Sargnagel ) ist die Goldaktie aktuell die drittgrößte Position. Aufgrund des frühzeitigen Einstiegs liegt der Trader hier zwar noch im Minus. Das soll sich seiner Einschätzung nach in Kürze aber ändern: „Spannende Entwicklung beim Goldpreis und somit auch bei den Goldminen. Die Kursentwicklung der letzten Tage bei Barrick Gold gefällt mir sehr gut. Da kann noch einiges an Potential drin sein.“ Das voll investierte Musterdepot hat sich auch dank der Goldminen-Rally seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gut entwickelt und gut 23 Prozent an Wert zulegen können. Dadurch ist die Gesamtperformance auf 73 Prozent geklettert.

Ebenfalls bei Barrick Gold investiert sind die Vermögensverwalter von SIGAVEST in ihrem wikifolio VV Aktien flexibel . Zwar taucht die Aktie unter den derzeit 13 Einzelwerten nicht auf. Dafür haben die Anlageprofis in der vergangenen Woche aber den ETF iShares Gold Producers erworben, wo Barrick Gold mit gut 10 Prozent Anteil das Schwergewicht darstellt.

Die Goldminen sind sehr niedrig bewertet, was bei steigendem Goldpreis einen erheblichen Hebel nach oben bietet.

Christian Mallek SIGAVEST

Warum sie sich für dieses Investment entschieden haben und welche Erwartungen sie damit verbinden, wird in einem ausführlichen Kommentar erläutert: „Der Goldpreis steigt heute mit einem Kaufsignal über die seit 2014 geltende Barriere von 1.360 Dollar. In dieser Zeit hat sich eine mehrjährige untere Umkehrformation heraus gebildet. Das Potenzial aus dieser Formation reicht bis an die alten Höchststände bei 1.800 Dollar. Der Goldminenindex hat sich in dieser Phase um mehr als 50 Prozent reduziert, steigt aber seit Jahresanfang wieder an. Der Index bricht heute aus seinem Abwärtstrend seit 2011 aus. Zwei so deutliche Kaufsignale animieren zu einem Einstieg. Dazu kommen aus Safe-heaven-Sicht die hohe Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie die geopolitischen Brandherde auf der Welt. Die aktuell abwärts gerichtete Zinspolitik der Notenbanken unterstützt ebenfalls den zinslosen Goldpreis. Die Goldminen sind sehr niedrig bewertet, was bei steigendem Goldpreis einen erheblichen Hebel nach oben bietet. In der letzten großen Aufwärtsbewegung, die 2002 startete, legte der Index um mehrere hundert Prozent zu“. Das wikifolio selbst ist nach einer mehrjährigen Konsolidierungsphase dank der fulminanten Aufholjagd seit dem Jahreswechsel (+28 Prozent) gerade auf ein neues Allzeithoch geklettert.

+252,1 % seit 13.10.2014

+31,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 10.652.899,91 investiertes Kapital

Die 10 meistgehandelten Goldminen-Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.com

