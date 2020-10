Gold: Angriff auf Abwärtstrend

von Maciej Gaj - 22.10.2020, 07:30 Uhr

In dieser Woche versuchen Käufer noch einmal ihr Glück am seit Sommer bestehenden Abwärtstrend und trieben die Notierungen des Gold Futures im gestrigen Handel auf 1.925 US-Dollar voran. Aber nur ein deutlicher Sprung darüber kann tatsächlich ein Folgekaufsignal auslösen und die seit Wochen festgefahrene Situation im Sinne der Bullen auflösen.

Übergeordnet ist die Rallyebewegung seit Sommer letzten Jahres nach wie vor intakt, zugute kommt dem Goldpreis der temporäre Anstieg über die Hochs aus 2011 von 1.920 auf 2.075 US-Dollar. Die anschließende Konsolidierungsbewegung war schon längst überfällig, nachdem der Gold Future im Sommer dynamisch zugelegt hatte. Jetzt geht es darum, den zuvor überwunden Aufwärtstrendkanal zu verteidigen, den untergeordneten Abwärtstrend zu durchbrechen und ein frisches Kaufsignal zu aktivieren. Viel Spielraum bleibt den Marktteilnehmern jedoch nicht mehr, die Handelsspanne zwischen den markanten Trendverläufen wird immer enger, darf aber weiterhin als bullisch gewertet werden.

Goldpreis eingekeilt

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, muss für ein Folgekaufsignal ein nachhaltiger Ausbruch über den untergeordneten Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 1.950 US-Dollar erfolgen. Nur hierdurch ließe sich im weiteren Verlauf Potenzial zunächst an 1.992 US-Dollar freisetzen, darüber könnten schließlich die Rallyehochs bei 2.075 US-Dollar einem Test unterzogen werden. Mittelfristig lässt sich sogar ein Ziel um 2.200 US-Dollar für den Gold Future ableiten. Wer sich auf die Seite der Bullen stellen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0Y95 tun. Ein Bruch der markanten Unterstützung um 1.862 US-Dollar dürfte allerdings rasch bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und zu Abschlägen auf 1.765 US-Dollar führen. Darunter findet der Goldpreis bei grob 1.682 US-Dollar weitere Unterstützung vor. An dem seit Sommer letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend würde dies jedoch auch nichts ändern, die untere Trendlinie verläuft ein gutes Stück weit drunter.

Gold Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.933 // 1.950 // 1.992 // 2.032 Unterstützungen: 1.899 // 1.882 // 1.862 // 1.809

Fazit

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Folgeanstiegs an die aktuellen Rekordstände von 2.075 US-Dollar profitieren zu können, sollte erst noch ein Ausbruch über das Niveau von 1.950 US-Dollar abgewartet werden. Mittelfristige Ziele lassen sich sogar bei 2.200 US-Dollar für den Gold Future ableiten. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0Y95 ließe sich bei einem Test der aktuellen Höchststände eine Rendite von 134 Prozent erzielen. Entsprechend dürfte der vorgestellte Schein bei 18,37 Euro am Ende notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1.860 US-Dollar vorerst allerdings nicht überschreiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA0Y95

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,80 - 7,84 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.834,5731 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.834,5731 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.924,73 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 18,37 Euro Hebel: 21,0

Kurschance: + 134 Prozent Quelle: Vontobel

