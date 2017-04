Gold: Der Albtraum der FED

Erwartungsgemäß hat Gold mit dem markanten Widerstand bei 1.250US-Dollar zu kämpfen. Gewinnmitnahmen im größeren Maßstab hat es bislangaber nicht gegeben. Ist diese Stärke ein Zeichen für aussichtsreichePerformancechancen in den nächsten Monaten? Das wirtschaftliche Umfeldist positiv, weshalb sich die US-Notenbank frühzeitig aus der Deckunggewagt und die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hat.Der Ausblick für den Verlauf im weiteren Jahr wurde aber beibehalten,nach wie vor soll es in 2017 insgesamt drei Zinsschritte geben. Das wardann doch eine Überraschung, weswegen Gold nicht unter der Maßnahmegelitten hat, sondern beflügelt wurde. Denn letztlich ist nicht derNominal-, sondern der Realzins für das Edelmetall entscheidend. Derjüngste Goldaufschwung ist Resultat eines Szenarios, das trotz derschnellen Zinserhöhung der FED in 2017 nicht ganz auszuschließen ist.Das nämlich die Inflation den Zentralbanken wegläuft und die Geldpolitikzu zögerlich nachzieht.Trotz steigender Nominalzinsen würde das den Realzins senken - und damitdie Goldnachfrage stimulieren. Das gilt insbesondere auch für dieEurozone, wo die EZB trotz eines deutlichen Rebounds der Inflation mitdem Zinserhöhungszyklus nicht einmal ansatzweise begonnen hat. Draghiund sein Team müssen zunächst noch das Anleihenkaufprogrammmarktschonend auslaufen lassen, das kann dauern. Derweil ist derIndustrie-Einkaufsmanagerindex in der Eurozone zuletzt auf den höchstenStand seit April 2011 gestiegen, was den Inflationsdruck erhöht. Allesin allem sollte man daher trotz des Zinserhöhungskurses in den USA dieMöglichkeit fallender Realzinsen im Blick behalten, und Gold ist einhervorragendes Instrument, um darauf zu setzen.