Gold-Aktivität - Nikolaus oder doch Knecht Ruprecht?

In den letzten Wochen hatte ich Ihnen immer wieder von meinen Gold-Trades berichtet. Auch heute geht es um eine Long-Positionierung im glänzenden Edelmetall – long wie auch schon im Oktober und November (Long-Einstiege grüner Kreis – Gewinnmitnahmen roter Kreis).

Der jüngste Einstieg wurde in der Ausgabe vor knapp zwei Wochen bereits angekündigt – hier geht es zum Artikel Weniger ist manchmal MEHR. Was ist seitdem passiert?

Die mit dem Herbsthoch im Oktober beginnende Abwärtstrendlinie, die in den Vorwochen mehrfach hielt, wurde zum Monatsstart nun doch nach oben durchbrochen. Hier hatte ich mich, wie angekündigt, auf die Lauer gelegt. Der Long-Einstieg erfolgte zu 1.229 US-Dollar je Feinunze. Sobald Gold noch etwas steigt – um 1.244 US-Dollar (aktuell 1.240) – brennt auch bei diesem Gold-Trade nichts mehr an, dann werde ich einen Teilgewinn mitnehmen und den Stopp für die Restposition in den Gewinn nachziehen.





XAUUSD (Gold) im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX Trader



Kursziel dieser Swing-Trading-Idee ist die 200-Tage-Linie, die aktuell bei ca. 1.256 US-Dollar verläuft. Ob ich dort, oder aber früher oder später, aussteige, wird die Zeit zeigen. Die Planung steht jedenfalls, aber jeder erfahrene Trade weiß, es gibt immer wieder triftige Gründe, vom ursprünglichen Trade-Plan abzuweichen. Sofern dies bei diesem Trade der Fall sein wird, werde ich Sie darüber informieren.

Der Trade läuft gut an, aber Geschenke gab es noch keine. Ganz anders bei meinen Liebsten heute, da war der Nikolaus aktiv. Bei einem laufenden Trade, egal wie er anläuft, wird sich aber erst nach der nächsten Trade-Aktivität (Ausstoppen, Teilgewinnmitnahme etc.) zeigen, ob es ein Nikolaus-Job war oder sich auch einmal Knecht Ruprecht ausleben durfte. .. zum Artikel

In Zusammenarbeit mit GodmodeTrader durfte ich kürzlich einen dreiteiligen Trading-Workshop abhalten. Nun sind die Videos dieser Veranstaltung fertig. Wer Interesse an diesem Crashkurs hat, kann sich hier informieren.



Dies ist keine Handelsempfehlung!