Gold im Abwärtstrend

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)Geldvermögen wächst 2017 weltweit um 7,7 % auf 168.000 Mrd Euro.Auf Eurobasis gibt der Goldpreis gegen den freundlicheren Dollar leicht nach (aktueller Preis 32.683 Euro/kg, Vortag 32.826 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 14,29 $/oz, Vortag 14,41 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 808 $/oz, Vortag 823 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.086 $/oz, Vortag 1.070 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1,5 %. Der Ölpreis gibt leicht nach (81,70 $/barrel, Vortag 82,11 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,4 auf 64,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 3,8 % und Kinross 3,5 %. Barrick verbessert sich 3,1 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 7,4 %, Centerra 5,8 % und Asanko 5,8 % nach. Bei den Silberwerten fallen Coeur 6,8 % sowie Bear Creek und Mandalay jeweils 6,5 %. Silver Bull können 3,7 % und Wheaton 3,5 % zulegen.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 7,7 % und Gold Fields 3,2 %.Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Dragon 12,5 %, Tribune 11,4 % und Perseus 7,0 %. Medusa geben 3,9 % und Beadell 3,3 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bassari 5,3 %. Capricorn verliert 4,7 %. Bei den Metallwerten kann Highlands 4,6 % zulegen. Intrepid gibt 3,9 % nach.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 98,83 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+12,2 %) und Perseus (+7,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-7,7 %), Impala (-7,3 %) und Asanko (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 9,7 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 13,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 10,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Verlust von 2,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-47,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich trotz der Kursverluste durch größere Zuflüsse von 57,9 auf 58,3 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 62,9 %Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)Verlust im Jahr 2018: 10,0 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,8 % auf 24,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Wheaton (+3,5 %) und Westgold (+1,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-7,3 %), Coeur (-6,8 %) und Bear Creek (-6,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 9,8 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der um 13,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 15,1 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-22,9 %) behaupten. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 61,9 auf 56,1 Mio Euro nach.Verlust im Jahr 2013: 53,7 %Verlust im Jahr 2014: 14,2 %Verlust im Jahr 2015: 24,8 %Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %Verlust im Jahr 2017: 15,1 %Verlust im Jahr 2018: 15,1 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,6 % auf 31,23 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+12,2 %), Wheaton (+3,5 %) und Barrick (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-7,7 %), Asanko (-5,7 %) und Continental (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 10,1 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 13,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 13,4 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 12,0 auf 10,8 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 58,3 %Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %Verlust im Jahr 2017: 2,3 %Verlust im Jahr 2018: 13,4 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,9 % auf 31,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+3,9 %), Wheaton (+3,5 %) und Buxton (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Syntonic (-7,7 %), Medusa (-3,9 %) und Royal Nickel (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 4,7 % gegen den TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,2 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-15,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 3,1 auf 2,9 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 54,7 %Verlust im Jahr 2014: 22,1 %Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %Verlust im Jahr 2017: 8,4 %Gewinn im Jahr 2018: 3,2 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Philharmoniker und kleine Barren (10g bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Krügerrand und 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 30 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.Alle Angaben ohne Gewähr