Gold im Abwärtssog?

Es ist anscheinend doch nicht alles Gold was glänzt. Der Goldpreis gibt weiter nach und durchbrach wieder die 1.250 Dollar Grenze je Feinunze. Anleger, die von einer weiteren Schwäche des Goldpreises ausgehen, greifen zum Put Optionsscheinaus unserer-Liste an. Wer von einer zeitnahen Erholung ausgeht, schaut sich das Turbo Zertifikatan. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Analyse von, die den Einfluss der US-Zinspolitik auf den Goldpreis betrachten.

Der Goldpreis zu Beginn der letzten Handelswoche bei unter 1.250 Dollar je Feinunze ein Vierwochentief. Nach wie vor scheint das Edelmetall die Sitzung der US-Notenbank Fed von letzter Woche noch nicht ganz verdaut zu haben. Zudem gab sich Fed-Chefin Janet Yellen ziemlich zinsoptimistisch. Nach wie vor ist im Jahresverlauf mindestens eine weitere Zinsanhebung eingeplant. 2018 sollen laut den Zinsprojektionen drei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte folgen. Steigende US-Zinsen sind grundsätzlich nachteilig für den Goldpreis, da sie die Opportunitätskosten der Goldhaltung verteuern.

Nach der Fed-Sitzung haben sich auch die Anleger von Gold abgewandt. Nach dem bislang in diesem Jahr größten gemeldeten Tagesabfluss aus den von Bloomberg erfassten Gold-ETFs am vergangenen Donnerstag von 13 Tonnen wurden die Bestände am Freitag um eine weitere Tonne abgebaut. Auch die spekulativen Finanzinvestoren haben sich bei Gold zuletzt wieder zurückgezogen. In der Woche zum 13. Juni haben sie ihre Netto-Long-Positionen um 11 Prozent abgebaut.

Quelle: Vontobel / eigene Recherche