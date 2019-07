Gold: Absturzgefahr!

Am vergangenen Dienstag kletterte der Goldpreis auf 1.439 US-Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm). Das ist der höchste Stand seit sechs Jahren. Innerhalb von wenigen Wochen ist der Preis um mehr als elf Prozent gestiegen. Auslöser für das jüngste Kursfeuerwerk dürfte die Niedrigzinspolitik sowie die globalen Krisen sein.

Charttechnik:

Nach dem Sprung auf die Marke von 1.439 USD hat das Edelmetall eine Verschnaufpause eingelegt. Kein Wunder nach so einer Wahnsinnsrally – es war höchste Zeit für die Rohstoff-Spekulanten erste Gewinne zu realisieren. Die Short-Umkehrkerze vom letzten Montag wurde am Folgetag bestätigt, ein zaghafter Rücksetzer im Anschluss eingeleitet. Aufgrund der starken Bewegung auf der Oberseite sind Supportbereiche ziemlich rar, wir sollten dennoch das runde 1.400er Level und im Anschluss die 1.320 USD im Visier haben.

Trading-Idee:

Auf der Stundenebene ist das letzte Tief bei 1.398 USD von entscheidender Bedeutung. Erst ein Rutsch unter dieses Niveau, würde die übergeordnete Konsolidierungsbewegung forcieren und in der kurzfristigen Ausrichtung einen Abwärtstrend herbeiführen (dieses Szenario ist bereits eingetreten). Gegen den großen Trend möchte ich mich derzeit nicht stellen, also müssen wir uns noch etwas in Geduld üben und auf einen neuen Trend in Long-Richtung warten.



