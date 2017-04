Gold: Absturz!

Der Goldpreis kann zum heutigen Wochenstart seine positive Tendenz nicht halten! Nach einer behaupteten Eröffnung bei 1284,29 US Dollar geht es im Anschluß daran kräftig bis auf 1265,12 USD nach unten. Damit unterschreitet das gelbe Edelmetall auch unseren nachgezogenen StopLoss bei 1271,39 USD und stellt damit die Longposition glatt. Trotzdem verbleibt ein schöner Gewinn auf unserem Tradingkonto, da sich die Position bereits gut im Plus befunden hatte. Zur Stunde kann sich der Goldpreis wieder etwas erholen und notiert aktuell bei 1271 USD.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.