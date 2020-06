Gold: 4.000 Dollar leuchten am Horizont

Es ist eine alte Börsenweisheit. Gold ist in Krisenzeiten ein sicherer Hafen. Dafür müsste man eigentlich 2 Euro in das berühmte Phrasenschwein werfen. Allein: Diese Aussage beinhaltet sehr, sehr viel Wahrheit.

Ein gutes Beispiel ist die Finanzkrise 2008/2009. Vor dieser Zeit stand Gold je Feinunze bei rund 800 Dollar. Bis Mitte 2010 hat sich der Preis auf über 1200 Dollar erhöht, im Herbst 2011 waren es fast 1.800 Dollar. Danach beruhigte sich die Wirtschaft wieder und der Goldpreis sackte auf 1.100 Dollar je Unze ab.

Beobachten kann man dabei auch, dass der Goldpreis stark auf die Aktionen der US-Notenbank (FED) reagiert. Wenn die FED viel Geld in den Markt pumpt, wenn die FED ihre Bilanz stark ausweitet, dann hat dies eine positive Korrelation auf den Goldpreis. Davon ist der Goldexperte Frank Holmes überzeugt.

In TV-Interviews macht er dies jüngst sehr deutlich. Holmes zeigt sich sehr optimistisch für die Zukunft des Goldpreises. Bis Weihnachten könnte die Feinunze Gold bis auf 2.000 Dollar klettern. Doch dies ist aus seiner Sicht nur der Anfang. Innerhalb der kommenden Jahre sind Preise von 4.000 Dollar je Unze in Sichtweite.

Anleger sollten dabei aber auch mit Rückschläge rechnen. Es wird aus Sicht von Holmes nicht linear nach oben gehen. Der Goldpreis wird immer wieder auch gegenläufige Kursentwicklungen erleiden. Ein zwischenzeitliches Minus von 10 Prozent muss einkalkuliert werden. Hier sollten Investoren starke Nerven zeigen und nicht rasch verkaufen. Geduld zahlt sich dabei aus.

Die FED muss in den nächsten Jahren die Folgen der Pandemie-Krise bewältigen. Sie muss die US-Wirtschaft stützen. Die Zinsen bleiben niedrig, die Geldschleusen werden geöffnet. 10 Billionen Dollar könnten nötig sein, um die Auswirkungen von Corona abzufedern. Damit wiederholt sich der Zyklus aus der Lehman-Finanzkrise in einem noch stärkeren Ausmaße. Damals stieg die Bilanz der FED von 1 Billion Dollar auf 3 Billionen Dollar an - mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Goldpreis.

Dass dieser Trend sich auch 2020 zeigt, machen die Zahlen deutlich. Am Jahresanfang notierte die Feinunze Gold knapp über 1.500 Dollar. Heute werden rund 1.770 Dollar je Unze gezahlt. Der Aufwärtstrend ist intakt.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.