Gold: 2.000 USD geknackt

In dieser Woche hat sich der Goldpreis nach einer mehrtägigen Konsolidierung dynamisch über die Kursmarke von 2.000 US-Dollar hinweggesetzt und beschleunigt seinen Preisanstieg sogar noch. Mittel- bis langfristige Ziele können am Ende dieser Woche sogar aktiviert werden, ein fortgesetztes Long-Investment rückt damit in greifbare Nähe.

Nachdem Gold im Bereich von 1.445 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte 2019 einen tragfähigen Boden gefunden hatte, kehrten Käufer wieder sukzessive zurück und trieben die Notierungen merklich voran. Die obere Trendbegrenzung und die zahlreichen Kursspitzen konnte Gold aber lange Zeit nicht überwinden, erst Anfang Juli gelang es diese Hürde dynamisch auf der Oberseite zu durchbrechen und zuletzt über die Kursmarke von 2.000 US-Dollar zuzulegen. Dabei zeigt sich eine eindeutige Rallyebeschleunigung, sodass nun lediglich Projektionsziele genannt werden können. Bestehende Long-Positionen sollten definitiv enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Long-Investment auf mittelfristiger Basis käme noch infrage.

Ewigkeiten werden die an den Tag gelegten Kursgewinne auch bei Gold nicht gehen können, im Falle eines zu erwartenden Pullbacks findet das Metall bei 2.000, darunter bei glatt 1.950 US-Dollar erste Unterstützungen vor. Insgesamt und auf mittelfristiger Sicht wird allerdings ein Kursanstieg an das nächstgrößere Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement und der Kursmarke von 2.336 US-Dollar favorisiert. Wer sich ebenfalls noch auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0ZNA zurückgreifen. Kurze und heftige Ausschläge zur Unterseite sollten stets eingeplant werden, ein vernünftiger Stopp für bestehende Positionen liegt bei 1.948 US-Dollar.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

2.050 // 2.066 // 2.087 // 2.132

Unterstützungen:

2.019 // 2.000 // 1,968 // 1.950



Zunächst einmal sollten bestehende Positionen durch eine merkliche Stopp-Anhebung auf genanntes Niveau enger abgesichert werden. Selbiges kann bei einem frischen Investment angesetzt werden, wodurch sich im Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0ZNA ein möglicher Ausstiegskurs bei 7,03 Euro ergibt. Bei einem Anstieg an das erste mittelfristige Projektionsziel von 2.336 US-Dollar dürfte der Schein am Ende um 43,07 Euro herum notieren.

WKN:

MA0ZNA

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

15,60 – 15,65 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

1.857,1194 US-Dollar

Basiswert:

Gold Future

KO-Schwelle:

1.857,1194 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

2.038,59 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

43,07 Euro

Hebel:

12,0

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

