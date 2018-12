Gold 2018 – Damoklesschwert Euro-Rally?

Aus den Gesprächen mit unseren Kunden in den vergangen Wochen ist mirklar geworden, dass das Jahr 2017 für viele Goldanleger sehr verwirrendgewesen sein muss. Während die Fachpresse mit rund 13 ProzentWertzuwachs derzeit das zweite starke Jahr in Folge feiert, bietet derBlick auf die Entwicklung der An- und Verkaufskurse beim Händler in 2017ein eher ernüchterndes Bild. Wer zum Jahresende verkaufen wollte hättebei einem Kaufzeitpunkt zum Jahresanfang kaum eine Veränderung im Preisbemerkt und bei einem späteren Einstieg in der ersten Jahreshälfterechnerisch sogar ein Minus von bis zu 10 Prozent verzeichnet!Grund hierfür ist der Umstand, dass der Gold international in US-Dollarnotiert wird, aber Münzen und Barren hierzulande natürlich in Eurobezahlt werden müssen. Daraus ergibt sich für Edelmetallkäufer eineunfreiwillige Abhängigkeit von dem Wechselkursverhältnis zwischen Euround Dollar. Ist der Euro relativ stark, bekomme ich mehr Dollar fürmeine Euro und damit auch mehr Gold (bei gleichbleibendenUSD-Goldkursen). Auf diese Weise hat also der 14 Prozente Wertzuwachsdes Euro den ganzen theoretischen Gewinn des Goldkurses in US-Dollar für2017 zu Nichte gemacht.Auf der Gegenseite bedeutet diese Abhängigkeit jedoch für Goldbesitzerauch einen Schutz vor einem Wertverlust des Euro gegenüber dem Dollar.So hat der Rückgang des Wechselkurses um knapp 24 Prozent von 1,37Dollar pro Euro Anfang 2014 auf nur noch 1,05 Ende 2016 demeuropäischen Goldanleger ein sattes Plus von fast 17 Prozent in dreiJahren beschert, obwohl der Kurs in US-Dollar im gleichen Zeitraum sogarum 7 Prozent gefallen ist. Wer Gold oder Silber hält, ist also gegen dasvon so vielen Analysten vorhergesagte Scheitern des Euros abgesichert.Doch was ist, wenn der Euro sich in den nächsten Jahren weiterhin sostark entwickeln sollte, wie er es in 2017 getan hat? Drohen dannGoldanlegern weitere Durststrecken ohne Wertzuwachs oder garernstzunehmende Verluste? Theoretisch schon, aber ich kann Sieberuhigen: Realistisch betrachtet ist die Antwort ein recht eindeutiges„Nein“. Eine solche alleinige Stärke des Euro wäre nämlich nach meinerEinschätzung nur möglich, sollte sich der Euro unerwartet als nachhaltigstabil sowie problem- und krisenfrei erweisen – eine Entwicklung, welchebeim groben Blick auf die Überschuldung und die unlösbarenKonstruktionsfehler unserer Gemeinschaftswährung auf absehbare Zeit mehrals unwahrscheinlich erscheint. Zumal bei jeder spürbaren Aufwertung desEuros mit Gegenmaßnahmen der EZB gerechnet werden darf, um dieWettbewerbsfähigkeit der europäischen Exportwirtschaft nicht zu gefährden.Wenn also ein isoliertes Aufwerten des Euro gegenüber seinenWährungskonkurrenten nahezu ausgeschlossen werden kann, wie wäre es dannmit einer einseitigen Krise des US-Dollars, wie sie beispielsweise durchden Verlust des Petro-Dollar-Status drohen könnte? Nun, dann würde mitan Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Goldkurs in Dollarüberproportional ansteigen und mögliche Wechselkursverluste mehr alsausgleichen. Gold ist zum US-Dollar negativ korreliert, d.h. fällt derGreenback gegenüber seinen Währungskonkurrenten, steigt der Goldpreis inder Regel zeitgleich an. Dieser empirisch belegte Zusammenhang machtumso mehr Sinn wenn man sich verdeutlicht, dass internationaleGoldkäufer bei fallendem Dollar plötzlich mehr Gold für ihre Euro, Yenoder Yuan bekommen, wodurch die Nachfrage nach Gold und in der Folgeauch der Kurs in Dollar steigt.Sie sehen also: Auch wenn die Euro-Dollar-Beziehung sich, wie imvergangenen Jahr, mal kurzfristig negativ auf ihr Edelmetallinvestmentauswirken kann, bietet sie in der langen Frist eigentlich nur Vorteile:Wertet der Euro ab – beispielsweise in Folge einer erneutenStaatsschuldenkrise – steigt der Goldpreis in Euro. Gerät hingegen, wieseit Jahresbeginn, der Dollar international unter Druck, steigt derGoldpreis in Dollar und hebt damit den Wechselkursverlust in der Regelmindestens wieder auf. Selbst wenn die Hauptwährungen zueinanderhalbwegs stabil bleiben sollten, gleicht Gold durch seine natürlichKnappheit in der langen Frist die systembedingte Inflation dieserKreditwährungen aus. Zu guter Letzt schützt es, als älteste und einzigeWährung ohne Gegenparteirisiko, vor einem nie gänzlich auszuschließendenTotalausfall unseres krisenanfälligen Schuldgeldsystems – völligunabhängig vom Einstandskurs.