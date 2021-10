Gold – 2000 Dollar möglich?

Seit dem Erreichen eines Allzeithochs von 2.075 US-Dollar pro Unze im August 2020 konsolidiert der Goldpreis nun schon seit über einem Jahr. Im September durchbrach der U.S. Dollar Index (DXY) ein Ein-Jahreshoch und setzte den Goldpreis unter Druck, der den September mit einem Verlust von 56,67 USD bei 1.756,95 USD beendete. Aktuell sieht es für Gold wieder besser aus. Das Thema Inflation wirkt sich positiv auf den Goldpreis aus. Wir stellen die Einschätzung der Experten von Van Eck vor für die Südseiten der Börse München. Übrigens: Bei Ophirum könnt ihr Gold physisch sicher und transparent erwerben und auch ein Gold-Depot anlegen.









Die Fed schreckt früh mit Gerüchten über Zinserhöhungen auf





Der Goldpreis wurde auch durch einen Anstieg der US-Zinsen nach der September-Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) unter Druck gesetzt, auf der die U.S. Federal Reserve (Fed) andeutete, dass sie im November beginnen könnte, ihre Käufe von US-Staatsanleihen und hypothekengesicherten Wertpapieren im Wert von monatlich 120 Mrd. USD zu reduzieren. Die Fed deutete auch an, dass sie die Leitzinsen bereits Ende 2022 anheben könnte.Die Marktmanie überschattet die potenziellen Risiken





Ein Erliegen des durch Konjunkturanreize angetriebenen Wirtschaftswachstums

Problematische Kosten für den Schuldendienst mit höheren Zinssätzen

Ein Zusammenbruch der Blasen bei Aktien, Anleihen, Kryptoanlagen und Immobilien

Wir sind der Ansicht, dass eine Straffung der Geldpolitik der Fed zahlreiche Risiken mit sich bringen kann, unter anderem:





Wir glauben zwar, dass diese Risiken den Goldpreis letztlich nach oben treiben werden, doch die Märkte befinden sich derzeit in einer euphorischen Stimmung, in der Selbstzufriedenheit herrscht und Risiken ignoriert werden.





Nach Angaben des Wall Street Journals hat die Zahl der Börsengänge (IPOs) bereits jetzt die Zahl aller bisherigen Gesamtjahre übertroffen. Auch die Verkäufe von Anleihen und Krediten mit Junk-Rating haben die bisherigen Jahreshöchststände überschritten. Im Jahr 2021 wird der durchschnittliche tägliche Nominalwert der gehandelten Aktienoptionen zum ersten Mal den Wert der zugrunde liegenden Aktiengeschäfte übersteigen. Non-Fungible Token (NFTs) digitaler Kunst werden für Millionen verkauft, in einer Blase, die an die Tulpenmanie des siebzehnten Jahrhunderts erinnert, als eine einzige Tulpe mehr wert war als manche Häuser.





Überschäumende Märkte machen sich keine Gedanken über Risiken und sehen keinen Bedarf an sicheren Häfen. Infolgedessen ist der Goldpreis unter seine Trendbasis für einen Bullenmarkt gefallen und in eine Seitwärtskonsolidierung in Form eines Keilmusters mit einer neuen Basis um etwa 1.680 USD übergegangen.









Die Seitwärtskonsolidierung von Gold schafft eine neue Basis bei 1.680 USD/Feinunze





Positionsverschiebung bei gedämpften Aussichten





Die Konsolidierung des Goldpreises hat länger angedauert und der Preis ist tiefer gefallen, als wir erwartet hatten. Nachdem der Goldpreis im August unter die kritische Unterstützung gefallen war, haben wir daher in unserer Goldstrategie mehrere defensive Maßnahmen ergriffen. Wir verringerten unser Engagement in Goldproduzenten und nahmen sowohl Goldbarren als auch Bargeld in unsere zehn wichtigsten Positionen auf. Außerdem haben wir unser Engagement in „Junior“-Goldminen reduziert. Wir sind der Ansicht, dass Goldbarren und Bargeld bei einer weiteren Schwäche des Goldpreises eine bessere Performance als die Minen aufweisen sollten.Wir glauben, dass Gold bis zum Ende des ersten Quartals 2022 aus dem Keilmuster des Diagramms ausbrechen wird – entweder mit Stärke nach oben oder mit Schwäche nach unten. Sobald wir sehen, dass der Bullenmarkt wieder an Fahrt gewinnt, werden wir voraussichtlich die im August ergriffenen defensiven Maßnahmen rückgängig machen.Minen halten an ihren Verpflichtungen fest





Die Transaktion war als eine freundliche Fusion unter Gleichen (MOE) strukturiert, bei der keine Prämie angeboten wurde – Dies ist ein weiterer Aspekt des Wandels in der Branche, über den wir bereits ausführlich gesprochen haben; in der Vergangenheit konnten wir viele Transaktionen mit Prämien beobachten, die mit Streit endeten. Im Gegensatz zu Prämien-Transaktionen minimiert eine MOE Spekulationen und Arbitrage-Aktivitäten, sodass der Großteil der Aktien in den Händen der Anteilseigner verbleibt, die ein Geschäft anhand seiner Fundamentaldaten beurteilen. Außerdem wird so der Verkaufsdruck auf die Aktien des Erwerbers und die Umschichtung von Aktien vermieden, die häufig nach einer Prämien-Transaktion auftreten.

Wir haben an der Konferenz „Gold Forum Americas“ in Colorado teilgenommen, auf der sich Goldunternehmen jedes Jahr mit Investoren treffen. Dieses Jahr war es eine hybride Veranstaltung, und wir haben uns gefreut, viele unserer Unternehmen persönlich zu treffen. Die wichtigste Erkenntnis aus der Konferenz ist, dass der Wandel, den wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben, dauerhaft ist und sich in der Kultur der Branche festgesetzt hat. Viele Unternehmen demonstrierten ihre Verpflichtung für einen starken Cashflow, Kapitalerträge, organische Entwicklung zur Verlängerung der Lebensdauer von Minen, technologische Fortschritte und Nachhaltigkeit. Nachdem der NYSE Arca Gold Miners Index mit einem Minus von 9,78 Prozent und der MVIS Global Junior Gold Miners Index mit einem Minus von 11,19 Prozent im Vergleich zu Gold mit einem Minus von 3,12 Prozent auch in diesem Monat deutlich hinter der Entwicklung von Gold zurückgeblieben sind, halten wir Goldaktien weiterhin für stark unterbewertet. Wenn jetzt noch der Goldpreis mitspielen würde… Bedeutende Übernahme (von großen Unternehmen) Am 28. September wurde eine bedeutende Übernahme angekündigt, die, sobald die Anteilseigner zugestimmt haben, Kirkland Lake (3,70 Prozent des Strategie-Nettovermögens) mit Agnico-Eagle (3,87 Prozent des Strategie-Nettovermögens) zum drittgrößten Goldunternehmen der Welt machen wird. Uns gefällt diese Transaktion aus zwei Gründen:





Uns gefällt die Schaffung eines dritten Branchenführers – Barrick (4,88 Prozent des Strategie-Nettovermögens) und Newmont (6,20 Prozent des Strategie-Nettovermögens) sind bereits als „Super-Majors“ und Branchenführer anerkannt. Mit 3,5 Millionen Unzen pro Jahr erreicht die neue Agnico nicht das Niveau eines Super-Majors (der normalerweise fünf bis sechs Millionen Unzen pro Jahr produziert). Aber durch andere Eigenschaften kann Agnico in die erste Liga aufsteigen. Die Fusion unterscheidet sich von den anderen Majors in Bezug auf die Produktion, seine Kosten dürften niedriger sein als die der Super-Majors, und es hat das geringste geopolitische Risiko, da 75 Prozent der Produktion aus Kanada und der Rest aus Finnland, Australien und Mexiko stammt.





Unterschiedliche Ansichten zur Inflation „von oben“





„Der derzeitige Anstieg der Inflation in den USA hängt mit der Wiederbelebung der Wirtschaft zusammen, die sich von der Pandemie erholt, und wird nicht zu einem neuen Regime höherer Inflation führen“ – Fed-Vorsitzender Jerome Powell, Bloomberg, 29. September 2021

„Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Anstieg der Inflation in der gesamten Wirtschaft auf breiter Basis erfolgt“ – Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, Bloomberg, 28. September 2021

„Unsere Preise werden für den Rest des Jahres steigen, da wir eine steigende Inflation erleben“ – General Mills CEO, Jeff Harmening, WSJ, 22 September 2021

„Wir erwarten nicht, dass der Druck in der Lieferkette nachlässt“ – Bed, Bath & Beyond CEO, Mark J. Tritton, New York Times, 1. Oktober 2021

„Die Auswirkungen der angespannten Arbeitsmärkte bleiben das größte Problem für unser Unternehmen“ – FedEx COO, Raj Subramaniam, WSJ, 22. September 2021

Im vergangenen Jahr stieg die Inflation in den USA (gemessen am Verbraucherpreisindex oder „VPI“) um 5,3 Prozent, der US-Erzeugerpreisindex (PPI) um 8,3 Prozent, und der VPI der EU (gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex) erreichte mit 3,4 Prozent ein 13-Jahres-Hoch.Die Zentralbank und die Führungskräfte aus der Wirtschaft scheinen unterschiedliche Ansichten über diese Inflation zu haben:





Die Bürokraten in Washington und Brüssel scheinen nicht sonderlich beunruhigt zu sein, während die Menschen vor Ort sehr besorgt sind.









Für die meisten ist die Inflation bereits da





Mehr Überstunden, höhere Löhne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, und zusätzliche Ausgaben für den Transport haben die Kosten von FedEx in dem am 31. August endenden Quartal um 450 Mio. USD erhöht. Schilder mit der Aufschrift „Help wanted“ (Aushilfe gesucht) sind in der Tri-State-Area von New York weit verbreitet. Wir waren vor Kurzem in der Region Intermountain West unterwegs, wo der Arbeitsmarkt noch angespannter ist. Auf einer Plakatwand eines Restaurants stand einfach „Nennen Sie Ihren Lohn“.Laut der August-Umfrage der Federal Reserve Bank of New York erwarten die Verbraucher eine Inflation von 5,2 Prozent in einem Jahr und 4,0 Prozent in drei Jahren. Die Erwartungen könnten konservativ sein, da der S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index im Juli einen jährlichen Anstieg von 19,7% verzeichnete, was einen neuen Rekord darstellt.Auch „Greenflation“





Der sich anbahnende Übergang zu eine grünen Wirtschaft führt bereits zu einem Inflationsdruck. Die Energiepreise sind in Europa und China in die Höhe geschossen. In Europa zwingt ein übermäßiges Vertrauen in die unzuverlässige Windenergie die Netzbetreiber dazu, auf Erdgas und Kohle als Reserve zurückzugreifen. In einer Kette unbeabsichtigter Folgen führt der Mangel an Wind zu hohen Gaspreisen, die wiederum die Hersteller von Düngemitteln dazu veranlassen, ihre Produktion zu drosseln, was wiederum zu einem Mangel an Kohlendioxid-Nebenprodukten führt, die in Erfrischungsgetränken verwendet werden. In China kommt es immer häufiger zu Stromausfällen, angeblich wegen der Bemühungen, die Emissionsziele zu erreichen.Der UBS Bloomberg CMCI Commodities Index erreichte Anfang Oktober neue Siebenjahreshöchststände, angetrieben von fossilen Brennstoffen, Metallen und Agrarrohstoffen. Die Nachfrage nach Metallen, die für den Aufbau einer grünen Wirtschaft benötigt werden, könnte steigen, während die meisten Minengesellschaften unseres Erachtens nach zögern, die für den Bau neuer Minen erforderlichen hohen Investitionen zu tätigen.Versorgungsengpässe gießen Öl ins Feuer





Die Lieferketten werden neu ausgerichtet, und die Unternehmen verlagern ihre Produktionsstandorte, wodurch Engpässe entstehen, die das Angebot einschränken. Eine Rekordzahl von Containerschiffen liegt vor den Küsten von Kalifornien und Georgia und wartet auf Lagerflächen und Lastwagen, um die Waren ins Landesinnere zu transportieren. Fabriken in China sind gezwungen, zeitweise zu schließen, um Energie zu sparen, während das Handelsdefizit der USA im Juni auf einen Rekordwert gestiegen ist. Ein kürzlich erschienener Artikel im Wall Street Journal trägt derweil den Titel: Auto-Chip-Krise wird sich über Jahre hinziehen.Während einige Inflationsfaktoren sicherlich mit der Wiederbelebung der Wirtschaft zusammenhängen, scheint es, dass die Mehrheit langfristige strukturelle Veränderungen nach der Pandemie in den Bereichen Verbraucherverhalten, Arbeitskräfte, Rohstoffdynamik sowie Produktion und Transport von Waren sind, die auf eine anhaltende Phase steigender Preise hindeuten. Das vielleicht überzeugendste Argument ist die Tatsache, dass die lockere Geldpolitik und in letzter Zeit auch die Finanzpolitik die Inflation seit Jahren anheizen. Wenn diese Einschätzung zutrifft, würden wir erwarten, dass Gold im Jahr 2022 reagieren wird, wenn die Inflationskennzahlen längerfristig erhöht bleiben.