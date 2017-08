Gold: 186 Prozent p.a. sind drin

Ein schwacher Dollar protegiert in der Regel den Goldpreis. In den vergangenen Wochen verlor der Dollar gegenüber dem Euro deutlich an Boden. Und dies, obwohl die US-amerikanische Notenbank eine Trendwende in ihrer Zinspolitik vollzog. Was den Greenback eigentlich stärken sollte. Womöglich aber macht sich im aktuellen Dollar-Kurs die Enttäuschung über die bisherige Bilanz von US-Präsident Trump bemerkbar. Eine im Wahlkampf angekündigte Steuerreform blieb bislang aus. Zudem stützen geopolitische Risiken den Goldpreis. In erster Linie ist diesbezüglich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea zu nennen. Gold gilt schließlich als Krisen-Metall schlechthin.

Schauen wir uns den Gold-Chart an. Seit Dezember befindet sich der Goldpreis in einem Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 1.212 US-Dollar verläuft. Die 200-Tage-Linie bewegt sich gegenwärtig bei 1.229 US-Dollar. Ein Überwinden des bisherigen Jahreshochs bei 1.296 Dollar und der runden Marke von 1.300 Dollar würde weiteres Kurspotenzial freisetzen.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Gold (WKN SC4AZY) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 48 Prozent oder 186 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der Goldpreis bis einschließlich zum 08.12.2017 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 1.200 US-Dollar bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 5,5 Prozent. Sollte der Goldpreis allerdings den eben erwähnten, seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend nach unten durchbrechen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.