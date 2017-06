GoldMining schließt Bellhaven-Übernahme ab

Die kanadische Explorationsgesellschaft GoldMining (ISIN: CA38149E1016 / TSX-V: GOLD) hat in dieser Woche die bereits Mitte April angekündigte Übernahme des in Kolumbien aktiven Konkurrenten Bellhaven Copper & Gold (TSX-V: BHV) und dessen aussichtsreichem ‚La Mina‘-Goldprojekt erfolgreich abgeschlossen. Dadurch verfügt die Gesellschaft nun über eines der bedeutendsten Gold-Kupfer-Porphyr-Portfolios im bislang noch kaum erkundeten ‚Mid Cauca‘-Gürtel in Nordwesten Kolumbiens. Zugleich stiegen die dort nun von GoldMining gehaltenen Edelmetallressourcen der Kategorie ‚gemessen & angezeigt‘ (‚measured & indicated‘) auf 7,2 Mio. Unzen Goldäquivalent, davon allein 5,3 Mio. Unzen reines Gold. Die geschlussfolgerten (‚inferred‘) Ressourcen in der Region erhöhten sich zudem auf 3,9 Mio. Unzen Goldäquivalent.

Im Rahmen der Transaktion erhielten die bisherigen Bellhaven-Aktionäre etwas mehr als 7,3 Mio. GoldMining-Aktien, was eine ‚Verwässerung‘ des Aktienkapitals der Gesellschaft von rund 5,8 % bedeutete. Hinzu kamen vereinbarte Sonderprovisionen an zwei ehemalige Bellhaven-Manager in Höhe von insgesamt 347.000,- USD sowie die Auszahlung eines früheren Mitbesitzers der ‚La Mina‘-Liegenschaft, wofür weitere 300.000,- USD sowie zusätzliche 162.500 GOLD-Aktien aufgebracht werden mussten.

Dafür kann das Unternehmen nun zu 100 % über das rund 32 km² große Areal verfügen, welches sich ca. 6 km südöstlich des bereits zuvor von GoldMining gehaltenen ‚Titiribi‘-Projektes befindet und sich aus den beiden Gold-Kupfer-Porphry-Vorkommen ‚Middle Zone‘ und ‚La Cantera‘ sowie der etwa 800 m weiter östlich gelegenen ‚La Garrucha‘-Entdeckung zusammensetzt. Letztere wurde bislang zwar nur zum Teil erkundet, soll jedoch gemäß aeromagnetischer Untersuchungen sogar noch deutlich größer sein als die anderen beiden Vorkommen. Darüber hinaus weist die Liegenschaft, auf der bis zum heutigen Tag insgesamt 106 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 36.815 m niedergebracht wurden, diverse weitere aussichtsreiche Explorationsziele auf, so dass sich die dort bisher angezeigten Ressourcen von 1,01 Mio. Unzen Goldäquivalent in Zukunft noch weiter erhöhen dürften.





Quelle: GoldMining





„Wir freuen uns, unsere zweite große Transaktion in Kolumbien abzuschließen, mit der wir unser bedeutendes Landpaket im ‚Mid Cauca‘-Gürtel, einem der aussichtsreichsten und am wenigsten erkundeten Goldgürtel der Welt, weiter ausbauen“, erklärte GoldMinings Chairman Amir Adnani. „Jenseits der aktuell definierten Ressourcenbasis beherbergen ‚La Mina‘ und ‚Titiribi‘ zusammen mehrere unerforschte Porphyr-Ziele, von denen wir glauben, dass sie hervorragende Möglichkeiten für potentielle neue Goldentdeckungen in einer Gegend mit ausgezeichneter Infrastruktur bieten“, so Adnani weiter, der zudem die Gelegenheit nutzte, um die bisherigen Bellhaven-Aktionäre im Namen der Gesellschaft willkommen zu heißen.





GoldMinings CEO Garnet Dawson ergänzte derweil: „Der ‚Mid Cauca‘-Gürtel hat 2017 mit Newmonts strategischer Investition in Continental Golds ‚Buritica‘-Projekt, IAMGOLDs Option auf Gran Colombias ‚Zancudo‘-Projekt und dem gemeinsamen Explorationserfolg von Cordoba Minerals und High Power Exploration auf der San Matias-Liegenschaft verstärkte Aktivität gesehen.“ In den kommenden Monaten werden man nun selbst, zusammen mit Bellhavens früherem Chairman und CEO Dr. Paul Zweng, der mittlerweile dem ‚Advisory Board‘ von GoldMining angehöre, die bisherigen Explorationsergebnisse der ‚La Mina‘-Liegenschaft überprüfen und anschließend ein Bohrprogramm für das ‚La Garrucha‘-Vorkommen skizzieren, mit dessen Daten man schließlich eine erste Ressourcenschätzung für dieses Teilareal erstellen wolle.





Durch die Bellhaven-Übernahme verfügt GoldMining - http://www.commodity-tv.net/?v=297533 - inzwischen in Brasilien, Kolumbien und den USA über gemessene bzw. angezeigte Gold-, Silber- und Kupferressourcen in einer Größenordnung von rund 11,4 Mio. Unzen Goldäquivalent sowie über geschlussfolgerte Ressourcen von 13,0 Mio. Unzen Goldäquivalent. Darüber hinaus hält man die Rechte an einem Uranprojekt im westlichen ‚Athabasca‘-Becken in der kanadischen Provinz Alberta.





Jörg Schulte





