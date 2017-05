GoldMining – Die nächste Übernahme ist perfekt!

Und da ist er, der nächste Coup von Amir Adnani, Chairman und Gründer der kanadischen GoldMining (WKN A2DHZ0 / TSX GOLD)! Das Unternehmen meldet die Übernahme weiterer, vielversprechender Goldprojekte – gemäß der Strategie von GoldMining einmal mehr zum „Schnäppchenpreis“!

Denn GoldMining ist eine Vereinbarung zur Akquisition von 100% des Yellow Knife-Goldprojekts (YGP) und der nahegelegenen Big Sky-Liegenschaft in den kanadischen North West Territories aus der Insolvenzmasse von Tyhee N.W.T. eingegangen. RMB Australia Holdings, der größte Gläubiger von Tyhee, hatte die Konkursverwaltung angestoßen und sich für diese Transaktion entschieden. Bis zu deren Abschluss stehen nur noch die üblichen Genehmigungen der Gerichte und des TSX Venture Exchange aus.

Einmal mehr übernimmt GoldMining ein Projekt, auf dem bereits substanzielle Explorations- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt wurden. Denn auf YGP wurden schon Bohrungen in substanziellem Umfang und Untertageentwicklungsarbeiten vorgenommen. Darüber hinaus wurde auf dem Projekt in der Vergangenheit bereits Gold produziert! Big Sky hingegen stellt eine Liegenschaft in der Frühphase der Exploration dar und liegt im Süden von YGP und nur 17 Kilometer nördlich der Stadt Yellowknife.

YGP besteht aus gleich fünf Lagerstätten — Nicholas, Ormsby, Bruce, Goodwin und Clan Lake — und liegt 50 bis 90 Kilometer nördlich von Yellowknife. Auf dem Projektgelände gibt es bereits ein winterfestes Camp für 50 Personen, Treibstofflager und man kann das Gebiet über eine Winterstraße von Yellowknife sowie per Flugzeug erreichen, da auch eine Landebahn vorhanden ist.

Das Projekt erstreckt sich über insgesamt 8.935 Hektar. Bislang wurden dort 141 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 27.590 Metern auf Nicholas Lake, 707 Bohrungen (157.570 Meter) auf Ormsby und Bruce, 28 Bohrungen (5,934 Meter) auf Goodwin Lake sowie 185 Bohrungen (40.515 Meter) auf Clan Lake durchgeführt!

Kein Wunder also, dass GoldMining sofort nach Abschluss der Transaktion eine unabhängige Ressourcenschätzung für das Projekt erstellen lassen und den dazu gehörenden technischen Bericht veröffentlichen will.

Bezahlt wird auch diese neueste Akquisition mit Aktien. Der Vereinbarung zufolge wird GoldMining insgesamt 4 Mio. eigene Aktien – in drei Tranchen – ausgeben, um YGP und Big Sky zu erwerben.

Wir glauben, wie eingangs gesagt, dass GoldMining und Amir Adnani hier ein weiteres „Schnäppchen“ gemacht haben dürfte. Genaueres wird erst mit der Ressourcenschätzung bekannt, doch sollte unserer Ansicht nach auch diese Übernahme den Wert von GoldMining (WKN A2DHZ0 / TSX GOLD) weiter steigern.

Wir haben zudem ein Gespräch mit Herrn Adnani geführt, in dem wir in unter anderem zu der jüngsten Übernahme befragten. Wir werden dieses Interview so schnell wie möglich veröffentlichen, damit wir unseren Lesern weitere Informationen zukommen lassen können.



