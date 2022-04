Bei GoldMining geht es mächtig vorwärts!

Kurspotenzial unübersehbar…

Es kristallisiert sich eine glänzende Zukunft heraus! Das geht aus dem jüngsten Statusbericht hervor, den die GoldMining Inc. jüngst veröffentlichte. Gewichtige Argumente sprechen für einen steigenden Aktienkurs!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die im Jahr 2009 gegründete GoldMining (WKN: A2DHZ0), mit Sitz im kanadischen Vancouver, kann in ihrer noch relativ jungen Firmengeschichte schon sensationelle Erfolge vorweisen. Und dabei sind die Zukunftsaussichten nicht minder spektakulär. Anlass genug also, dass der CEO Alastair Still auf die aktuell hervorragende Unternehmenssituation hinweist und dabei auf das beachtliche Wachstumspotenzial eingeht.





Finanziell TOP!

Ein absolut wichtiger Faktor sind natürlich die Finanzen! Und diese sind bei GoldMining (WKN: A2DHZ0) geradezu phänomenal. Diesbezüglich ist das Augenmerk auch auf den strategischen Besitz der 20 Millionen Gold Royalty Corp.- Aktien zu richten, welche für GoldMining zwei ganz entscheidende Vorteile mit sich bringen. Einerseits ermöglichen diese eine äußerst flexible und robuste Bilanz und obendrein ein etwa 120 Millionen USD kräftiges Finanzpolster.

Zudem generiert GoldMining durch die quartalsweise ausbezahlte Dividende ein passives Einkommen von etwa 1 Mio. USD jährlich, Tendenz stark steigend, da Gold Royalty zukünftig deutlich höhere Dividenden zahlen will!

Mit ‚Spin-Out‘ zur nächsten, massiven Wertsteigerung!

Die Ausgliederung der Gold Royalty im vergangenen Jahr war für GoldMining ein immenser Erfolg, der letztlich geradezu nach einer Wiederholung schreit. Vor diesem Hintergrund ist es absolut richtig, unter dem Namen U.S. GoldMining eine Tochtergesellschaft zu gründen, welche sich unter dem Dach der Muttergesellschaft in erster Linie um die Weiterentwicklung des extrem werthaltigen Gold-Kupfer-Projekts ‚Whistler‘ kümmern soll.

Denn dieses, nordwestlich von Anchorage, Alaska liegende Projekt hat es dermaßen in sich, dass es in einer Firma allein entwickelt werden kann! Schon jetzt beherbergt es auf 17.159 Hektar eine ‚angezeigte‘-Mineralressource von 3,0 Millionen Unzen Goldäquivalent sowie eine ‚abgeleitete‘-Mineralressource von 6,5 Millionen Unzen Goldäquivalent.

Es ist vorgesehen, dieses Projekt durch ein engagiertes und erfahrenes Team weiterentwickeln zu lassen, um es sodann im Rahmen eines ‚Spin-outs‘ an die Börse zu bringen. Und genau diese Strategie wird letztlich einen beträchtlichen Mehrwert für GoldMining und seine Aktionäre freisetzen. Zudem ist das Projekt schon so riesig, dass es den großen, Bergbauproduzenten kaum verborgen geblieben ist und vermutlich mit Argusaugen beobachtet wird, was zusätzliche Kursphantasie schürt.

Weiterentwicklung des Projektportfolios!

Ein weiterer Unternehmensschwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des hochwertigen Unternehmensportfolios. Hierzu gehört insbesondere das kolumbianische Projekt ‚La Mina‘, zu welchem erst kürzlich die vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung (‚PEA‘) vorgelegt wurde. Darin wird schon von einer ‚abgeleiteten‘-Mineralressource von 1 Million Unzen Goldäquivalent ausgegangen.

Um diese in die höherwertige ‚angezeigte‘-Kategorie zu überführen und weitere Mineralressourcen zu generieren, sind für das Jahr 2022 weitreichende Explorationsarbeiten geplant. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt auf ‚La Garrucha‘, einem Areal, das etwa einen Kilometer östlich der bestehenden Mineralressource liegt, und über massives ‚Upside‘-Potenzial verfügt.

Mit voller Explorationskraft voraus geht es parallel auch auf dem brasilianischen Projekt ‚Sao Jorge‘ voran, auf dem das zum Jahresende 2021 gestartete ‚Infill‘-Bohrprogramm mit Hochdruck fortgesetzt wird. Diesbezüglich rechnen wir schon zeitnah mit Bohrergebnissen.

Auch an dem seit dem Jahresbeginn um 40 % gestiegenen Uranpreis wird GoldMining stark profitieren, nämlich in Form der 75 % Beteiligung am hochgradigen Uranexplorationsprojekt ‚Rea‘. Dieses 125.000 Hektar große Projekt in Kanadas ‚Uran Hotspot‘-Region ‚Athabasca Basin‘ ist für potenzielle Uran-Unternehmen das Mekka, welches schon viele Unternehmen zu einer schnellen und immensen Wertsteigerung verholfen hat.

Personell gestärkt in eine glänzende Zukunft!

Was wäre letztlich ein Unternehmen ohne eine erfahrene Führungsmannschaft mit der nötigen Expertise bei der Weiterentwicklung der Projekte? Richtig, ziemlich wenig, weshalb man zunächst im Jahr 2021 Herrn Alastair Still für den Posten als CEO verpflichten konnte, der bereits in der Vergangenheit bei Newmont und Goldcorp für erhebliche Erfolge sorgte. Auf umfangreiche Erfahrung über mehr als 50 Jahren verfügen die beiden neu eingestellten Direktoren Sam Mah, der den Bereich Engineering Studies verantworten und Eric Chen, der den Bereich Mineral Resourcen vertreten wird.

Fazit:

GoldMining (WKN: A2DHZ0) verfügt über ein extrem werthaltiges Projektportfolio, eine ausgesprochen solide finanzielle Basis und hat zahlreiche Top-Maßnahmen in unmittelbarer Planung, die den Aktienkurs jederzeit nach oben katapultieren könnten, wo der Kurs eigentlich auch hingehört.

Denn die aktuelle Unternehmensbewertung von knapp 319 Mio. CAD (253 Mio. USD) wird der tatsächlichen Situation des Unternehmens nicht annähernd gerecht. Dies ergibt sich bereits daraus, dass allein der Wert des kolumbianischen Projekts ‚La Mina‘, unter Zugrundelegung eines konservativen Goldpreises von 1.600,- USD und einer Produktion von 1 Million Unzen Goldäquivalent einen Nettogegenstandswert von bereits 231 Mio. USD aufweist.

Und dabei bleibt der aktuell um ca. 330,- USD höhere Goldpreis ebenso unberücksichtigt, wie das insgesamt 85 Millionen USD schwere Aktienpaket an Gold Royalty sowie der zahlreichen Spitzenprojekte im Projekt-Portfolio. Wir gehen davon aus, dass der Markt diese extreme Unterbewertung bald erkennt und mit deutlichen Kursaufschlägen quittiert.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Grafiken und Bildquellen: GoldMining

