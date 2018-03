GoldMining erhält neuen Direktor

Stühlerücken bei GoldMining (ISIN: CA38149E1016 / TSX-V: GOLD): Mario Garnero, bislang einer der Direktoren und einflussreichsten Investoren des Rohstoffexplorers, scheidet aus seinem Amt aus und wechselt stattdessen in den Beirat der Gesellschaft. Den freiwerdenden Sitz im ‚Board‘ übernimmt derweil dessen Sohn Mario Bernardo Garnero.

GoldMinings Chairman Amir Adnani - https://www.youtube.com/watch?v=iJuP9aepzxY&t=7s - dankte dem scheidenden Direktor im Namen des gesamten Unternehmens für seine herausragenden Beiträge und die fortlaufende Unterstützung. Durch die Ernennung seines Sohnes Mario Bernardo werde die langjährige strategische Partnerschaft mit der von ihm geleiteten Handelsbank Brasilinvest aber weiter fortgesetzt. Man sei zuversichtlich, dass auch sein Nachfolger dank seiner großen wirtschaftlichen und internationalen Erfahrung signifikante Beiträge als Direktor leisten werde.

„Ich habe es wirklich genossen, an GoldMinings Wachstum und dessen Leistungen teilzuhaben“, erklärte Garnero senior zum Abschied. „Auch wenn ich als Direktor in den Ruhestand trete, beabsichtige ich weiterhin in meiner Eigenschaft als Beiratsmitglied in das Unternehmen involviert zu sein.“

Wie schon sein Vater verfügt auch Garnero junior, der einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der renommierten privaten Hochschule Fundação Armando Alvares Penteado in São Paulo sowie in Außenhandel und Unternehmensmanagement der American University in Paris besitzt, über umfangreiche Erfahrung im Handels- und Investmentbanking. In den vergangenen 30 Jahren war er in verschiedenen Funktionen für Brasilinvest und die Garnero-Gruppe tätig. Brasilinvest ist eine der führenden Handelsbanken Brasiliens und verwaltet ein Portfolio von Projekten und Investitionen im Wert von mehr als 4 Mrd. USD. Die Garnero-Gruppe unterhält diverse Geschäftsinteressen auf dem Gebiet der konventionellen und erneuerbaren Energien, dem Immobilien- und Transportsektor, der Landwirtschaft sowie der Informationstechnologie und Telekommunikation. Dafür konnte sie bereits aus verschiedenen Regionen der Welt rund 16 Mrd. USD an direkten Investitionen akquirieren.

Im Zuge seiner Ernennung zum Direktor soll Mario Bernardo Garnero, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, Anreiz-Aktienoptionen (‚Incentive Stock Options‘) erhalten, die er innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren in 100.000 Stammaktien der Gesellschaft tauschen kann. Der festgelegte Ausübungspreis von 1,21 CAD entspricht dabei dem letzten Schlusskurs der GoldMining-Aktie in Toronto.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.