GoldMining - Kaufempfehlung mit Kursziel 4,50 CAD

Nachdem die kanadische GoldMining Inc. (WKN A2DHZ0 / TSX-V GOLD) vor Kurzem die nächste spektakuläre Übernahme bekannt gab, haben die Analysten von Rodman & Renshaw das Unternehmen unter die Lupe genommen. Sie bekräftigen nun ihr Rating „Kaufen“ für die Aktie von GoldMining und heben ihr Kursziel von 4,25 auf 4,50 CAD an.



GoldMining Inc. hatte vor Kurzem angekündigt, den Wettbewerber Bellhaven Copper and Gold für 0,25 GoldMining-Aktien pro Bellhaven-Papier zu übernehmen, was, so die Analysten, einen Kaufpreis von rund 13,5 Mio. CAD bedeute. Mit dieser Akquisition erwerbe das Unternehmen das Goldprojekt La Mina, das nur sechs Kilometer südöstlich von GoldMinings Titiribi-Projekt liege. La Mina verfüge derzeit über eine Ressource von 1,01 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt mit durchschnittlich 1,12 Gramm Gold pro Tonne. Hinzu kämen noch einmal 0,43 Mio. Unzen mit 1,07 g/t AuÄq in der Kategorie geschlussfolgert, sodass die bisher bekannte Ressource sich auf 1,44 Mio. Unzen belaufe.



Rodman & Renshaw weist zudem darauf hin, dass Insider und Großaktionäre von Bellhaven, die zusammen 67,5% der Aktien hielten, bereits zugestimmt hätten, ihre Aktien zu verkaufen, sodass man davon ausgeht, dass der Deal Ende des zweiten Quartals 2017 abgeschlossen werden könne. Auch mit einem Konkurrenzgebot für Bellhaven rechnen die Analysten nicht.





Zudem verfüge GoldMining mit La Mina über ein zweites Projekt im kolumbianischen Mid Cauca-Gürtel, so Rodman & Renshaw, der zuletzt eine Zunahme der Bergbauaktivitäten erfahren habe. Unter anderem habe vor Kurzem Continental Gold die Genehmigung für den Baubeginn auf dem Buritica-Projekt erhalten und sei IAMGOLD eine Optionsvereinbarung mit Gran Colombia Gold eingegangen. Nach Ansicht der Experten sind das gute Aussichten für GoldMining, die mit Titiribi und La Mina nun über zwei Projekte in dieser Gegend verfüge. Insbesondere die Genehmigung von Buritica betrachtet Rodman & Renshaw als Hinweis darauf, dass Kolumbien zu einer attraktiven Bergbauregion werde.GoldMining, so die Analysten weiter, setze seine Strategie fort, Goldunzen mit einem Abschlag zu erwerben. Basierend auf den bekannten Zahlen der Bellhaven-Transaktion dürfte GoldMining das Asset für ungefähr 9,38 Dollar pro Unze Goldäquivalent erwerben, hieß es. Das sei zwar etwas mehr als in den letzten Transaktionen, doch glaubt man bei Rodman & Renshaw, dass zusätzliche Explorationsarbeiten weitere Goldunzen auf La Mina zu Tage fördern werden, womit schlussendlich der Kaufpreis pro Unze sinken werde.Diesbezüglich weist man darauf hin, dass La Mina aktuell über zwei Lagerstätten aber auch zahlreiche Explorationsziele verfüge, zu denen auch La Garrucha gehöre. Und die letzte Bohrung auf La Garrucha habe 1,03 Gramm Gold pro Tonne sowie 0,13% Kupfer über beeindruckende 271 Meter erbracht. GoldMining plane, so Rodman & Renshaw, weitere Bohrungen auf La Garrucha durchzuführen, um die Ressourcenschätzung zu aktualisieren, sodass die Zahl der Unzen nach Ansicht der Analysten weiter steigen dürfte. Als fast noch wichtiger aber betrachten sie, dass das Distriktpotenzial des Gebiets auf potenzielle Synergien mit Titiribi hindeute.Angesichts all dessen bekräftigt Rodman & Renshaw die Kaufempfehlung für die Aktien von GoldMining und hebt das Kursziel von 4,25 auf 4,50 CAD an.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche/journalistische Berichte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren dieser Art birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter, Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der GoldMining Inc. halten, womit sie von steigenden Kursen profitieren würden, und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (GoldMining Inc.) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.